政府建議由會計師公會發出會計師執業證書，日後改由財務匯報局發出，並由財匯局規管核數師，包括執業會計師，會計師公會副會長李健恆指，公會是早幾日才知政府有意收回該會監管核數師和會計師的權力，業界感到愕然。對於財經事務及庫務局許正宇指，有關做法只是「搬屋」，李健恆指，修例後便可清楚看到今次做法是「搬屋」還是「削權」。

今次政府擬為財匯局擴權，有意見認為做法將令今年破天荒由民主派、改革派人士主導的會計師公會，職能被大幅削弱。李健恆今日在節目中批評政府至今公佈的資訊不多，事前亦從未諮詢業界，做法過於倉促，相信不少中小企都對政府日後的監管標準存在疑問。

李健恆不同意政府聲稱上述改動，會更合乎公眾利益，因為財匯局和會計師公會，過去早已不是「河水不犯井水」，財匯局過去一直有按條例，監管公會部份職能，包括對會計工作的監管。他透露，財匯局去年曾派一隊人視察公會運作，並在事後發表報告，下周亦會再派另一隊人視察該會工作。他指，公會理事會將於本周召開特別會議，研究能否在有限時間內，盡快諮詢業界意見。

對於政府聲稱有關改動，可以防止會計界「自己人查自己人」，李健恆反駁，現時公會設有紀律聆訊小組，當中很多成員也是業外人士，「個問題只係由公會搵人返嚟，或者有業外人士舉手參與呢個紀律聆訊小組，或者由財匯局搵人返嚟，我唔覺得（兩者）會有好大分別」。他又指，執業會計師監管小組中，近年亦已加入更多非執業會計師，不會予外界「自己人查自己人」的感覺。

對於今次改動是否如政府所指只是「搬屋」，李健恆認為要視乎政府下月如何在立法會修例，「修改完之後，我哋先至可以睇得出究竟係『搬屋』定『削權』」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）