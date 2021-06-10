衞生防護中心轄下兩個科學委員會昨日開會，會後建議曾成功打流感疫苗的長者可接種COVID-19疫苗。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌今早在電台節目指，疫苗推出早前因未知成效及副作用，故較為謹慎，但現時全球已接種了數億劑COVID-19滅活疫苗，安全性不錯，而流感針亦是滅活疫苗，故認為以往有打流感針的長者亦可以接種COVID-19疫苗，而BioNTech復必泰的數據更已覆蓋至89歲，故曾打流感針的長者亦可接種BioNTech。

許樹昌說，有「三高」的人士更應該接種COVID-19疫苗，重申若病情控制得好，接種疫苗是絕對無問題，又指本港最大問題是部份人甚至前線家庭醫生，都有錯誤觀念，認為患有「三高」的人不應該接種，而科興疫苗的說明只列明如未能控制好長期病，就不要接種，但沒有具體列明指數，令很多醫生都呼籲病人暫時不要打疫苗。

許強調，血壓高的市民，如果有定期服藥，並控制到血壓，即使指數偏高，只要穩定都毋須擔心，但如上壓高達200多，就暫不要接種。他指BioNTech的第三期數據已覆蓋89歲人士，而科興副作用比率較少，雖然強度相對較低，但始終能減低感染風險，「打好過唔打」。

對於會否再進一步放寬至12歲以下小童亦可接種疫苗，或青少年可選擇打科興，許樹昌指科興現有500多名3至17歲的未成年人士數據，需要提交衞生署再檢視才能決定。他稱科興暫未有第三期數據，但第一、二期的數據好，雖只有500多人，不過副作用少，抗體結果良好，安全性不錯；而BioNTech則暫未有12歲以下的小童數據。

入境旅客機場抽血驗抗體

委員會昨日亦建議從非高風險地區來港的人士，「過三關」後可縮短檢疫期至7日，另加7天醫學監察，包括已完成疫苗接種並過了14天、到埗後接受病毒測試、抗體測試，抵港14天內每2、3天須接受檢測。許樹昌表示，據他理解，衛生署將安排入境旅客在機場抽血驗抗體，指抽血檢驗的方法較為傳統，結果會較準確，而署方亦正研究不同「篤手指」驗抗體的試劑。

他強調，如在機場的抗體檢測到陰性，檢疫期不能縮短，「三關」不能缺少任何一關，如一些正服用抗排斥藥的人士，即使打針後亦未必能產生抗體，他們就不能縮短檢疫期，而有關措施只適用於非高風險地區來港人士，認為放寬措施的風險可控。

何栢良籲「篤手指」為未打針入境者驗抗體

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目則說，抽血驗抗體的技術已相當成熟，認為如果要確認接種疫苗人士的免疫水平，使用抽血的方式較好。他亦建議可以對無接種疫苗的入境人士用「篤手指」的方式驗抗體，以防「走漏」個案，雖然有關方式未有太多相關數據，但內地及澳門已經採用這個方式約7個月，經驗值得香港借鏡。

病人組織倡企業改撥抽獎資源予基層做健康評估

商界近日不斷推出獎勵措施「谷針」，病人政策連線主席林志釉在港台節目表示，有關舉動出於善意，但擔心獎品的金額巨大，「重賞之下必有勇夫」，令因身體狀況不宜接種疫苗的市民亦打針。他又指部份基層市民難以花大筆金錢尋求私家醫生意見是否適合接種，政府亦無提供健康評估服務，認為企業與其捐出數千萬予打針市民抽新樓，不如將資源撥給數以千計基層，讓他們可在打針前尋求健康評估。

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