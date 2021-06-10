香港明年11月舉行第11屆同樂運動會（Gay Games），預計可為本港帶來10億元經濟收益，卻惹來多名「恐同」立法會議員抨擊，建制派何君堯更詆毀運動會是「有失體面」及「污糟錢」。有平權團體指出，香港是首個亞洲城市奪得同樂運動會的主辦權，「驕傲都嚟唔切」，批評何的荒謬言論令香港失禮，「思想污糟嘅人先至諗任何嘢都係污糟」。

建制派言論質素低劣 貽笑大方

同樂運動會昨在立法會上被污名化，大愛同盟總幹事梁兆輝直斥有關議員的言論是貽笑大方，「佢哋嘅言論充份表示對於同樂運動會一啲認識都冇」，提醒議員先做好功課才好於立法會發言。他指，首屆同樂運動會於1982在美國三藩市舉行，有近40年歷史，先後在不同先進城市舉行，香港是首個亞洲城市奪得主辦權，「作為香港政府同香港人，其實我哋應該開心同驕傲都嚟唔切」。

「思想污糟嘅人先至諗任何嘢都係污糟。」梁兆輝強調，多年來同樂運動會一直推動平等共融及多元理念，可能令何君堯失望，「呢個國際知名嘅體育盛事係冇性愛嘅競技」。他認為，何的荒謬言論正反映社會上仍有「恐同」情緒及排他性，而今天香港的議會只剩下質素低劣的議員和偏見聲音，再沒其他制衡力量，「呢個先係值得我哋憂慮同覺得真係香港失禮嘅地方」。他坦言，不要再寄望議會有平衡各界的聲音，「所以我哋民間更加要發聲」。

對平機會零期望 籲政府勿「跪低」

據主辦單位網站介紹，第11屆香港同樂運動會的支持機構包括平機會、香港品牌、投資推廣署及香港旅遊發展局。惟運動會被「恐同」的建制派議員狙擊，梁兆輝希望政府不要「跪低」，因運動會明年11月舉行，屆時很大機會疫情消退，恢復通關，時間上正好有助帶動旅遊業，振興本港經濟，「聰明嘅政府根本要大力支持」，不應因個別議員的荒謬言論而卻步。

梁兆輝指，上屆同樂運動會在法國巴黎舉行，他首次前往觀摩，眼見開幕禮在大型運動場舉行，吸引來自世界各地的旅客前來，不但LGBT群體參與，任何人都可參加。他印象最深刻是巴黎政府「完全瞓身支持」，甚至借出市政廳廣場，「當地政府真係用盡所有資源和配套，令到呢個（運動會）成為全城盛事」。

平機會主席朱敏健今日接受電台訪問時，雖呼籲議員及公眾人士不要上綱上線，將同樂運動會「污名化」，但被問到有關議員的言論是否涉及歧視，他稱「唔去到嗰個程度」，若涉歧視，需有更直接的證據，且目前反歧視條例並不包括性傾向歧視。

梁兆輝直言，今時今日對於平機會處理性傾向歧視不應存有任何期望，即使接獲有關性傾向歧視個案，因沒相關法例保障，無法提出訴訟或跟進，而且朱敏健在不同平權議題上的表現，「都唔可以顯示證明佢係真正嘅盟友」。

民主黨斥製造仇恨：同志亦是社會一環

民主黨性別平權委員會主席鄒穎恒強調，同志活動也是社會活動的一部份，並認為同志平權是文明社會重要一環，社會必須予以尊重和包容。她批評，何君堯的言論是帶頭歧視同志，製造社會仇恨。對於另一建制派立法會議員梁美芬促請政府撤回對舉辦活動的支持，該黨性別平權委員會副主席莫建成表示，社會和諧是需要建基於互相尊重，建制派經常說要保持社會和諧，但卻心口不一，行為極其虛偽。

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