70年代紐約街頭，他和朋友帶上噴漆潛入路軌，走到盡處有光，找來地鐵車廂當作畫布──這是塗鴉界傳奇人物Futura 2000的故事開端。經歷過意外、暫別，他以堅持和突破走到高峯，成為音樂界、時裝界以至畫廊、美術館爭相合作對象，他說人生是馬拉松，要調整好節奏才能走下去，「這些（困難）時刻總是暫時的，但我覺得，你必須繼續前進。」

今年6月Futura再度來港，展出歷來最大型作品——高達6米的全金屬火箭雕塑，加上7個不同姿態各1.8米高外星人雕塑，營造降落場景。他指，是為了將自己的世界與觀眾聯繫，「希望參觀者認識我創作的角色和宇宙世界，我的靈感總是像來自外太空，由未知的領域走進來，大家可以在這個基地互動交流。」

究竟這位65歲的塗鴉大師有多殿堂級？他原名Leonard Hilton McGurr，較早期為人熟悉是70年代於紐約街頭作畫，風格偏向抽象多用線條，在當時極為突破，有別於常見以文字為主的簽名式，愛用原子、宇宙圖案和自創的外星人；到80年代得到更廣泛關注，曾為英國傳奇樂隊The Clash設計多個唱片封面，試過「開金口」推出自傳式歌曲，後來被視為將塗鴉引進畫廊生態先驅。多年來與Louis Vuitton、Off-White等眾多名牌潮牌合作，作品甚至登上紐約新當代藝術博物館、波士頓美術館等場館展出，去年更奉旨「噴花」寶馬跑車用作拍賣。

但由街頭踏入音樂、時裝界甚至藝術館，回到成名之初，Futura十多歲時是由偷偷塗鴉紐約地鐵「起家」，「當時（塗鴉）於我而言，是為了表達自我，對公眾大聲說：我就是我，我是Futura。」他形容那是個「地鐵學校」，街頭文化就在互相學習中成形，「這種流動很具創造力，這『學校』裏一開始就沒有老師，是一個學生互相教授的學校。」

不過，回顧近半世紀的塗鴉生涯，見證街頭文化高峯低潮，他當然也走過不少難關、暫別街頭。十多歲時和友人遇過噴漆爆炸意外，曾走去當兵數年；80年代後期，為生計養家曾當上單車速遞員數年之久，每次重返藝術世界，也要靠堅持和渴求突破。他笑言自己並非哲學家，但活到這個年紀算是有些經驗之談，「這些（困難）時刻總是暫時的，這種不安、缺乏信心的時刻是暫時的，但我覺得，你必須繼續前進；這故事是個馬拉松而非短跑，因為這『比賽』不是那麼短暫，是很漫長，所以要調整節奏，同時適時休息一下。」

他希望鼓勵年輕的藝術家、創作人，「無論他們在做甚麼，可能是走到街上創作，只是要小心點，哈哈，追隨你的夢想，這就是我所做的，我只是遵循我的想像。」走入電子世代他也十分適應，無論紙本或應用程式，都是他的創作天地，他指不會局限自己，但始終是紙筆最好，「就像打籃球，你只需球和圓框，對吧？」

疫情令展覽難度大增，但Futura明知要困於酒店隔離14天亦決定飛來香港見證，其實他與香港很有緣份，曾來訪數十次，第一次已遠至1975年，當時19歲以美國海軍身份來港，「這很瘋狂吧！」那會否覺得香港改變了很多？他說那是當然，但同時「yes and no」，「因為例如干諾道、彌敦道、灣仔、中環……（街名地名）仍是一樣，有些基本建設、地標會留下來。」

他回憶早期來港時，九龍還未有地鐵，他喜歡乘坐渡輪，或在舊機場附近屋頂位置近距離看飛機降落，「我覺得香港仍然美麗，因為我來自曼哈頓，那也是一個小島，但我們沒有這種美麗的背景，沒有太平山，沒有這些自然景色，而這正是我所喜愛的。」

而這次額外的「酒店檢疫」日子，他笑言令行程變得很極端（extreme），但人生有時正正要嘗試走到極限，才會發現原來自己捱得過，「就像愛因斯坦說的，心和物（mind and matter），你要告訴自己你可以的，便能輕鬆地跨過障礙，因為人性總會展現出『我們是做得到的』。」他總是在想像未來，瞇起眼笑着說：「我目標是活到100歲，希望作品會在網路等地方一直流傳下去。」創作逾40載，他初心未變，仍是那個一心要贏得世間目光的頑童。

這次展覽他和本地薑「AllRightsReserved（ARR）」工作室合作，後者的著名出品包括為美國當代藝術家KAWS於世界各地展出巨型「交叉眼」充氣雕塑，以及與荷蘭藝術家Florentijn Hofman合作，在維港放置巨型橡皮鴨。今次展出模擬外星人由火箭基地降落場景，寓意將Futura的異想世界與觀眾聯繫，若有意「打卡」要留意，火箭底部每隔15分鐘會噴出白煙，氣氛迷幻。

展覽詳情：

FUTURA x AllRightsReserved 《FUTURLAND》

地點：中環置地廣場

時間：即日至6月16日，每日早上10時至晚上8時

*地庫設有期間限定店；有限量版雕塑可於6月11日中午12時前於網上登記，以抽籤形式發售

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