【本報訊】黃宜弘能擔任立法局及立法會議員逾20年，兼出任港區人大代表15年，很大程度受惠於其父黃克立與北京的密切關係，事實上其從政生涯政績不多，最多人記得的是他向市民「舉中指」、與時任立會主席曾鈺成「合作」發動議會首次「剪布」，以及愛與政界人士飲茅台。

黃宜弘在福建出生，於美國接受教育，有曾與他共事政界人士形容，黃公開的政治形象及言論「好左」，「但關埋門私下傾偈，其實佢唔算左，因為始終係美國讀書大」。黃宜弘父親黃克立是早年傳統愛國商人，與北京關係十分密切，曾任多屆全國政協常委，回歸後亦是首批獲頒大紫荊勳章人士，黃宜弘也繼承父親政治資本，循商界（二）、即香港中華總商會晉身立法局及之後的立法會，又出任港區人大代表。

屢招呼議員到東莞別墅度假

不過黃在議會表現不時受批評，包括被指曾連續五年未有提質詢，又不時被發現在會議中睡覺，2004年又曾被傳媒指他在立會網站列出學歷中，其獲頒博士的修蘭大學及美國加利福尼亞海岸大學，均未獲美國政府承認學歷，質疑屬「文憑工廠」，但黃當時否認指控。

而黃從政生涯中，最為人記得只有2003年立會審議23條時，他在車上向圍堵立會群眾舉中指，事後被人叫「中指黃」，以及2012年被指與時任立會主席曾鈺成「合作」，對人民力量及社民連議員就通過立會議員出缺條例的「拉布」出手「剪布」，也是立會首次「剪布」行動。

除此之外，黃宜弘另一為政圈熟悉的就是愛飲茅台，有前議員形容他「飲廿幾杯（茅台）都面不改容」，而他更不時招呼議員、政界人士及友好傳媒中人到其東莞50,000呎別墅飲酒度假，有曾到過別墅的政界人士形容黃珍藏茅台豐富，「有時唔去東莞，就去佢赤柱舂坎角大屋飲酒食飯」。