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𠵱家香港建制派同商界日日講要同大陸、大灣區融合先有機遇，早排中國教育部建議香港將普通話納入考評體系，佢哋仲唔撲出嚟表忠支持咩！好似前特首梁振英金主、恒隆集團主席陳啟宗噚日大力唱好普通話，唔只叫香港年輕人學好普通話、學校教學應以普通話為主，仲叫年輕人就算瞓覺發夢，都要用普通話發中國夢，真係成樽鞋油倒晒落去擦鞋！

網民譏冇遠見「iOS增粵語功能」

身兼香港明天更好基金執行委員會主席嘅陳啟宗，噚日出席網上研討會時用普通話發言，話香港人以往學習用英文為主，但為咗香港經濟前途，今日起要學好普通話，又話年輕人必須將普通話講得更好，希望香港所有學校教學都要用普通話為主，仲話香港年輕人日後就算瞓覺發夢，「做夢的時候，當然要做中國夢，都是以普通話來做夢」，仲話世界局勢發展得非常快，中國喺發展過程中唔可能等香港，有香港當然好，但冇香港都問題不大，又叫香港人要問自己一個問題，就係「誰更需要誰」，話香港應以國家為本，放眼世界，報效國家喎。

陳啟宗呢番愛國愛港言論，自然俾網民瘋傳，好多網民對佢擦北京鞋擦得咁盡大嘆大開眼界，不過有IT網民話，陳啟宗講到廣東話好似冇前途、普通話先有用咁，但蘋果剛剛先公佈新嘅iOS 15將新加廣東話口語辭典同埋廣東話聲音控制功能，即係連蘋果都覺得廣東話仍有價值，講對未來嘅視野、講做生意搵錢，唔知陳啟宗叻啲，定係蘋果CEO Tim Cook叻啲呢？

李八方