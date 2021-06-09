【本報訊】本港昨新增四宗輸入個案，其中一人已接種兩劑科興疫苗，另有一名患者帶N501Y變種病毒。衞生防護中心正研究對檢疫或外來人士進行抗體檢測，但香港醫務化驗所總會主席李偉振提醒，驗抗體不能夠分辨出感染時間。

化驗師：抗體測試準確須抽血

新增四宗輸入個案中，一名來自黎巴嫩的32歲男患者，曾先後於4月3日及5月1日接種科興疫苗，惟完成接種後逾月仍確診，他抵港後於西營盤華大盛品酒店檢疫。另外兩名來自斯里蘭卡和印尼的患者均為外傭，前者帶有N501Y變異病毒株。餘下一名確診者是斯里蘭卡女傭的密切接觸者，一抵港即入住檢疫中心，在檢疫中心內確診。另有少於五宗初步確診。至於早前確診源頭不明帶英國變種病毒的17歲少女，其同住父親及另一名列密切接觸者的友人，均未有確診，二人沒接種疫苗。

港府正研究為入境者檢驗抗體，香港醫務化驗所總會主席李偉振提醒，驗抗體不能夠分辨出感染時間，加上病毒有潛伏期，會否「復陽」會隨外在因素及病人身體情況而改變。李指，若要提高抗體測試的準確度，必須抽血，但市民普遍抗拒，而「篤手指」的快速測試方法雖較容易，但檢測試劑質素未必有絕對保證，難保沒有走漏。

呼吸系統專科醫生梁子超亦同意檢驗抗體只是輔助措施，只能作為填補輸入漏洞的一小步，亦有一定局限。他指很多來自疫情高發病地區的人士，可能曾受感染，預期日後經抗體檢測將發現不少呈陽性個案，認為當局應研究如何處理。此外，由於疫苗接種越來越普遍，而一般抗體測試的試劑，未能分辨已接種人士是受感染還是源自疫苗接種。

食衞局指染變種病毒的17歲少女或其家人曾多次乘搭一條巴士線，任何5月12日至14日、17日至18日、 20日至21日、24日至28日或5月31日至6月2日任何一日，上午7時至7時半曾乘搭往來天水圍嘉湖山莊麗湖居及港鐵西鐵線天水圍站（途經天水圍嘉湖山莊樂湖居）路線號碼NR955居民巴士的人，須於6月11日或之前強制檢測。