香港四年前成功取得2022年同樂運動會（Gay Games）主辦權，畀唔同性取向、身體狀況、性別、種族嘅人都可以參與賽事。新民黨葉劉淑儀噚日喺立法會提出質詢，話同樂運動會預計為香港帶嚟10億經濟收益，叫政府諗吓提供協助，點知唔問由自可，一問就引嚟一班恐同建制派議員跳晒掣，何君堯反應最激，話啲經濟收益係「污糟錢」，要唔要都罷！

話10億收益係「污糟錢」

何君堯反對同志權益係人都知，佢反對舉行同樂運動會亦唔意外，但理由真係好難明，例如話「你喺房搞咩係你嘅事，但喺大庭廣眾係有失體面」，運動會又同佢講嘅有乜關係？之後仲越拉越遠，擔心舉辦完運動會後下一步會學台灣爭取同性婚姻合法化，話唔想賺呢啲「污糟錢」，10億經濟收益要唔要都罷。

同樣反對同性婚姻嘅經民聯梁美芬冇咁離題萬丈，佢話性傾向問題有可能撕裂社會，質疑政府新聞處、旅發局、投資推廣署高調支持活動，要求政府中立，撤回對活動嘅支持。

葉劉反駁活動只係彰顯香港支持平等機會，唔係推動同性婚姻，又話其他議員過度激動。民政事務局局長徐英偉話，民政局只係從體育角度看待同樂運動會，又強調局方未有政策及基金支持活動。

李八方