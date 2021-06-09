【本報訊】消費券最快下月初開放申請，但至今未公佈詳情。有長者不滿政府不斷更改派發期數，形容官員「廁所踎一踎又推新嘢」，令長者一頭霧水。在囚人士無法正常本地消費亦引起關注，石牆花創辦人邵家臻指收到不少囚友查詢消費券事宜，期望金額可轉予家人使用。 財庫局回覆指會參考去年一萬元「現金發放計劃」回水的安排。

現年69歲退休長者陳伯伯透過區群組接收與消費券相關的新聞。陳直言一直憂心會錯過申請的時間，不滿今次計劃消息混亂，官員猶如隨口噏，「2月財政預算案到今日，仍然未講方針，好似得閒諗起又講兩句，廁所踎一踎又出新嘢」。

陳伯伯指：「我日日接觸百幾個阿婆，同佢哋傾得多，始終覺得最好都係畀現金，我想買乜就買乜」，陳續說懂用智能電話的長者少之又少，估計最多長者會使用八達通此一平台使用消費券。

「去藥房買成藥幫補唔到」

一直關注獨居長者生活的社區組織協會（SoCO）社區組織幹事吳衞東表示，今次計劃依賴四個電子支付平台作為交易消費券的途徑，惟長者經常光顧店舖如士多、藥房等，較少接受該四類支付方法，「變相佢哋成日去藥房買成藥就幫補唔到，要去連鎖集團先買到，但就貴好多，（計劃）好似傾斜大集團咁」。社協會派員協助長者申請，重申希望政府為長者特設現金發放方法。

至於在囚人士如何領取消費券亦是關注點。囚權組織石牆花創辦人邵家臻指收到不少獄中來信查詢消費券詳情，「囚友好緊張，即刻問有冇呀、點攞呀；可唔可以畀阿媽或者個女？用嚟買物資入嘢亦得，都係喺藥房、超級市場買，絕對用得着。」

邵稱去年在囚人士申請回水一萬元，過程順暢，「舊年懲教個安排好簡單，福利官派張表填完簽個名，交完嗰一萬蚊會送到去佢包頭袋，要等放監時先可以攞。」惟今年並非派發現金，情況較為複雜，尤其是有使用期限，「屋企人可唔可以代領、代用呢？佢哋係好關注嘅。」懲教署數字顯示，截至2020年共6,902人服刑或還押。

至於在囚人士可否領取，財庫局回覆本報指，就個別有特別需要人士，會參考去年一萬元「現金發放計劃」安排。

翻查去年計劃網頁描述，合資格的在囚人士可經銀行登記領取；若沒有相關賬戶、因刑期較長而無法於領取支票時限內親身領取，可經懲教署填寫特定登記表格後發放。