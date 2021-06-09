【本報訊】全球疫情反覆，航空業復蘇遙遙無期。盛傳裁員逾千人的香港航空宣佈內部重組，港航會向所有A320機師推出長期帶薪假（Long Pay Leave）計劃，變相減薪最多83.3%。港航指內部重組已不能再拖，必須轉型為更精簡、更高效團隊，以確保能在未來充滿挑戰的環境中持續營運。

港航主席侯偉向員工發信，指將透過合併部門及整合員工的工作職責以縮減規模，新架構中的剩餘員工會用各種行動解決，包括裁員及參與自願長期帶薪休假計劃；同時現時的無薪假計劃會繼續推行。公司同時進一步節省成本，位於東薈城總部的員工，8月將遷往赤鱲角的香港航空訓練大樓上班。

放半年假獲一個月底薪

港航又會將現役機隊維持在大約八架空中巴士A330飛機，以支持公司的腹艙貨運業務和有限度的客運服務，空中巴士A320機隊將由今年7月起停飛一年。港航將向所有A320機師推出長期帶薪假（Long Pay Leave）計劃，參加六個月LPL可獲發一個月固定薪金、放九個月的可獲發兩個月固定薪金，變相減薪最多83.3%。

職工盟統籌幹事王宇來表示，自第三輪裁員消息傳出後，已收到港航員工求助，「大家都有心理準備，因為成個行業真係好差」，他認為現時只保留八部機營運，若最終裁去逾千人手亦是意料中事。他又指港航本身已陷財困多年，一直在縮減規模，加上疫情衝擊及沒有政府注資，現時重組已是反應緩慢，亦令員工很痛苦，「每隔一段時間都會面對裁員、出唔到糧、找唔到數、俾人入稟，其實好困擾員工」，促港航管理層清楚向員工交代方案細節。