【本報訊】元朗大棠有機生態園後山一處大欖郊野公園官地兩年前遭非法砍伐，挖出一個相等於標準泳池的巨型糞池，附近村民飽受屎臭之苦及蚊蠅之患，兩年來多次向政府投訴無果。事件曝光後，地政處及漁護署昨才派人到場拍照及豎立警告牌，逗留約15分鐘匆匆走人，有村民批評官商勾結，「叫啲巿民點服個政府啫？」亦有環保團體炮轟當局嘆慢板，應圍封屎坑才能令問題不致惡化。

記者在場所見，大棠有機生態園昨日未見有吸糞車出入，元朗十八鄉鄉事委員會前主席梁福元全日無影，多次致電亦不獲回覆。

地政出巡 嘆「真係好臭」

昨晨11時許，元朗地政處一行五人到糞池視察，分別拍照及豎立警告牌，並以紙筆紀錄，五人沿着池邊巡視一圈，其中一名人員難抵惡臭，忍不住說：「真係好臭！」至下午2時左右，漁護署一行三人亦到達糞池，同樣拍照及立警告牌，15分鐘後離去。

有村民不滿政府部門執法不力，指屎坑巨如標準泳池，附近大棠村、黃泥墩村及楊家村居民都知道，兩年來村民向政府投訴至少三次，又出動航拍搜證，結果未見政府認真跟進，「咁好明顯係官商勾結啦，叫啲巿民點服個政府啫？」

生態園擴張 肥料需求大

長春社公共事務經理吳希文批評政府嘆慢板，非常失望，「其實證據已經好明顯，係咪可以用啲快捷嘅方法，例如圍封，令問題唔好再惡化。」元朗區議員鄺俊宇表示，政府相關部門需要盡快跟進事件，並了解有關糞池對附近生態環境及民居的影響，「將心比己，若然臭氣對附近民居造成滋擾，居民又如何安居？」

元朗大棠有機生態園由梁福元兒子梁明堅及姪女梁麗詩經營，近年大肆擴張，增設有機草莓園及有機菇菌培植室等，有約80畝蔬果田，栽種了提子、荔枝、白蘿蔔、翠玉瓜、粟米等，對肥料需求量極大。

有吸糞車司機爆料指，多年前大棠荔枝園開發時，已有人主動聯絡吸糞公司「收屎」，由於吸糞車每日行程相當緊密，幾乎每天都走遍港九新界地盤及流動廁所，惟政府指定處理糞水的污水廠只得三間，傍晚6時便關門，司機往往未能趕及倒屎，故糞池正正可以解決問題，「有人要屎，有人要倒屎」，一舉兩得。