【本報訊】嶺南大學下學年起要求所有師生須接受疫苗或強制檢測，學生會就此向宿生發問卷，惟以「武漢肺炎」稱呼COVID-19，有學生因此向校方投訴，校方近日裁定投訴成立，即時終止學生會使用大學電郵系統群發電郵的特權。嶺大學生會對校方的行動感到非常遺憾、憤慨，譴責校方剝奪學生對該會資訊的知情權。

學生會斥剝奪知情權

嶺大指，部份學生不滿嶺大學生會於問卷調查使用「武漢肺炎」一詞，要求大學處理。校方認為投訴成立，要求學生會改用世衞的命名，惟學生會不接受，對此深表遺憾，強調大學不容許任何大學成員以冒犯性和污名化的言詞，破壞大學社群間的互信。

嶺大又稱，近年學生會及編委會變得高度政治化，「未能發揮其作為學生與大學之間橋樑的作用」，加上近日學生會臨行委和臨時編委會部份文稿的內容和論調令人不能接受和反感，為嶺大社群帶來聲譽和法律上的風險。嶺大決定即時終止學生會使用大學電郵系統群發電郵的特權，大學亦不排除採取進一步行動，以保障嶺大的利益和聲譽。

嶺大學生會在fb發聲明，指對校方的回應及行動感到非常遺憾、憤慨，譴責校方剝奪學生對該會資訊的知情權，阻礙其與學生通訊。學生會解釋，上屆學生會一直採用「武漢肺炎」一詞，認為此屬行之有效的名稱，強調使用「武漢肺炎」一詞時，沒有冒犯或污名化其他地方民眾的意圖。嶺大校方稱對事件沒有進一步回應。

武肺一詞已成港府的忌諱，衞生防護中心早前舉行疫情記者會期間，有傳媒發問時以「武肺」形容COVID-19，結果遭主持記者會的新聞主任「提醒」。