【本報訊】屯馬綫通車將為土瓜灣一帶舊區帶來鐵路服務，區議員近日收到居民投訴，感到樓宇不正常震動，其中下鄉道一唐樓的居民更感「搖下搖下」，懷疑與列車在地下通過有關。

巴士縮班 市民焗捱貴鐵路

九龍城區議員馬希鵬昨表示，近日接到四宗區內居民投訴，例如下鄉道、九龍城道的唐樓居民感到震動，以清晨時分特別嚴重，住得越高震度越大，「佢哋感覺得係屯馬綫開通前，個震動感覺喺多少少。」他曾親自到下鄉道的一個唐樓單位觀察，確感覺到震動，「係搖下搖下，呢啲震動係咪會令到樓宇老化？」

他指出，土瓜灣站工程曾導致附近樓宇沉降及牆身出現裂紋，但港鐵一直推卸責任，聲稱與港鐵工程無關，只屬自然老化現象，不會賠償。即使有議員協助居民成功向港鐵向申請維修資助，港鐵亦強調只屬恩恤資助。現時通車在即，舊樓又出現震動，未知是否與列車駛過及附近中九龍幹線工程有關，但政府應監察樓宇安全情況，港鐵亦應作出交代。港鐵證實，上月曾接獲部門就一宗土瓜灣區居民於下午時份在室內感到震動，查詢會否與屯馬綫有關，經相關部門實地視察後，確認個案與屯馬綫無關。港鐵會再與有關區議員聯絡。

馬希鵬又批評，運輸署計劃在屯馬綫通車後，取消九巴11、85B等路線及削減部份巴士班次。不少居民反映，乘搭11號往伊利沙伯醫院，若取消班次，只能乘搭港鐵，步程會較遠。

九龍城區議員任國棟關注屯馬綫票價出現短貴長平情況，促港鐵盡快調整票價機制，如紅磡站往顯徑站為9.6元，搭多一個站到大圍站則只需6.2元，到車公廟亦只需7.9元，貴了3.4元及1.7元。他又指出，區內已有巴士線縮班，政府一貫側重鐵路政策，巴士班次或再縮減，變相令市民「焗住」搭較貴的鐵路。