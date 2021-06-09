政府2019年發表首個新界棕地使用及作業研究報告，指新界有約1,579公頃棕地。但綠色和平及本土研究社研究發現，本港現存有多達1,958公頃棕地，較政府研究多出約380公頃，面積相等於2.3個粉嶺高爾夫球場，若以一半建屋可建9.5萬個單位。團體質疑政府使用6年前的衞星地圖令數據滯後，卻無定期更新，低估棕地發展潛力，變相減少可建房屋數目；而近年棕地擴散嚴重，部份棕地作業更「殺入」郊野公園。

發展局及規劃署2019年公佈「新界棕地使用及作業現況研究」，指新界共有1,414公頃有作業的棕地及165公頃未有營運棕地，合共1,579公頃。但綠色和平及本研社發表「失棕罪」報告，透過衞星地圖、規劃資料及實地考察等辨認出全港約有1,958公頃棕地，較政府的研究結果相差約380公頃；若發展一半土地，料可建約9.5萬個單位，相等於約13條彩虹邨。

綠色和平項目主任陳可淳稱，規劃署棕地網站中顯示各區棕地分佈的頁面，列明地圖最後更新日期為去年5月20日，但他們發現該地圖卻使用了2015年的地圖資料，質疑當局無定期更新，未能反映棕地現況及有「計漏」情況。

如政府棕地網顯示八鄉馬鞍崗約有6.8公頃棕地，本研社成員蔡諾正對比網站地圖，大致與2015年地政總署「DOP5000」底圖相若。根據17至18年的衞星圖片，棕地範圍明顯有擴散，估算已增至10.3公頃，即政府或低估約3.5公頃棕地。而馬鞍崗以北的錦河路一帶有2公頃棕地，被納入第二階段棕地研究範圍以發展公營房屋。蔡認為若政府能掌握該處最新的棕地面積，或有更多棕地納入發展。

另一處位於元朗潘屋村，政府資料顯示該處約有0.4公頃棕地，但團體發現近年棕地已增加至近4公頃，部份位處新田／落馬洲樞紐邊界外。蔡指該區於2019年起有大規模填土工程，若政府及早知悉或能將其納入新田發展範圍。至於政府有意發展公營房屋的棕地選址沙埔，團體發現該處的棕地達到45公頃，較政府評估約35公頃多，但政府卻只選取13公頃棕地發展，團體質疑當局選擇性收地。

團體亦發現棕地有擴散或逼近綠化帶及郊野公園迹象。蔡稱荃灣城門道近和宜合村的一幅棕地，衞星地圖顯示該處02年時約有0.2公頃棕地，去年增至0.6公頃，部份棕地近年更由綠化帶蔓延入城門郊野公園範圍。同樣是荃灣區的川龍，部分棕地擴展至貼近郊野公園；2016年時本報曾報道川龍出現非法倒泥，被質疑有「先破壞，後發展」情況。

陳可淳指政府數據滯後令棕地面積被低估，影響可發展單位數目，部份棕地位近新發展區，若當局了解棕地現況或可增可建單位；研究亦反映過去6年棕地擴散情況失控，「如果政府（收地）可以做快啲，可能有阻嚇作用，避免棕地擴散。」她批評政府「hea做、冷處理」棕地選址，促「優先發展棕地，唔好搞個海」，亦建議政府每年更新一次棕地數據。

規劃署回應指，當局於2017年委聘顧問開展的《新界棕地使用及作業現況研究》，反映新界棕地在2017年8月至2018年10月期間狀況。報告於2019年發表，署方去年5月將研究資訊上載至棕地網頁。為免誤會，署方會在網頁適修改「更新時間」字眼，而新界土地活動會隨時間有所變化，故不能排除報告資料與最新土地情況不同。

署方又承認實地調查期間顧問發現地塊已重新綠化及植被復原，在研究上未有視為「棕地」；而今次研究主要是為了掌握新界鄉郊地區棕地情況，因此研究範圍並不涵蓋香港島、九龍、荃灣和葵青。另外，署方稱現時規劃方向是將棕地作業逐步整合至對環境影響較小的地點，以防止棕地作業擴散至不合適地區，但政府不會容忍任何違反《城市規劃條例》的發展，一經發現會採取執行管制行動。

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