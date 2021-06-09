林鄭月娥說，香港法治穩如磐石，沒錯，一切已在股掌之間，對付異己用指定法官，陳年法律武器法匠們欣然接手，量刑準則由律政司催谷加碼，暴動案共同犯罪原則可以無限擴大，就算終審法院不聽命還有人大釋法終極絕殺。法官馴服比預期順利，現在開始連資深大律師資格也伸手干預，法治簡直穩如泰山。

終審法院首席法官張舉能謂：法庭獨立行使司法權，不受干預。這是事實陳述嗎？不幸地，這句話更似是一位法官的願望或奢想。這句話也令人想起幾年前一位傳媒學者觀察到的「怪現象」，記者常談到業內的「自我審查」，但從來沒有新聞從業員會承認「自我審查」。因為人有自尊，當我們尚懷抱專業理念時，縱使屠刀已在頸邊，縱使早已手震腳軟，縱使已經跌破底線，我們仍會說服自己：我有專業操守、我不受干預、我獨立行使乜乜權、我沒有自欺欺人。

有權勢者要干預你，毋須有個司法警察戴着臂章指導審案，正如審查傳媒從來不需要找一個戴着審查員臂章的人閹割文字，廣播處長李百全也懂得用「不偏不倚」與「編輯自主」的詞彙來叫人聽命。只要有錢、有權、掌控了行政立法機關，掌權者運用管控權力調配人事，指定聽命的人佔據高位，透過原來的組織架構，重新編撰規矩、創意詮釋慣例，自能插手運作，摧毀獨立自主，不需要橫刀「干預」。

在香港，新聞界淪陷較早，自我閹割時如何自欺欺人，一步一步妥協而不自知，甚至不知不覺間，成為自己討厭的人，這些心路歷程，值得各界學習。

有些記者會認為筆在我手，一如法官寫判詞也筆在我手，始終有「自主」，但明知外力窺伺，有記者「自我調節」。例如採訪中有些內容，你明知上頭不喜歡，或把你的大作反轉修改，弄得一塌糊塗、慘不卒睹，不如自己動手，修飾敏感字詞，減低刺激玻璃心的可能，也避免最後逼得領導出手，把自己的大作搞得九唔搭八。

識時務者，更會深明老大哥在高處凝望，某些做法必然引起軒然大波，就不是一篇報道一篇判詞的事，而會招惹倒海翻波累全家，於是大條道理自我閹割，理由是留得青山在，要忍辱負重。例如終審法院之上有人大隨時釋法，泰山壓頂之勢，你說終審法院自主獨立都屬空談。

又有身處夾縫者，索性「自我設限」，例如記者明知政治新聞屬「高危」，常引發同高層的矛盾、身心疲累；記者不想違背自己的原則，但又想規避衝突，於是刻意迴避敏感議題，轉為做勞工、交通等新聞，感覺同樣有意義，不會「不專業」。同樣的「自我設限」傾向在法官判決中出現就有更大問題，現時法官判案，跟從越來越高的量刑起點、全盤接納未審先囚的國安法保釋規定、只見法律條文而少顧法治要素的人權自由保障，皆因這些皆屬高危字眼，自我設限避麻煩。

未明察操控之爪 防禦能力低

而所謂專業、所謂法治，意義往往很抽象，詮釋往往很任意，專業的底線可高可低，人們選擇了自我調節、自我設限之後，底線無限後退，他們同時覺得自己「符合專業」。對選擇性執法視而不見，對人權自由漠視不理，法匠仍然可以說「我依法」。

無論是法官、律師、會計師、教師、醫護、社工、公務員、區議員，以至每一位珍重自由自主的公民，無人倖免，終將面對一個難題：當紅線已變成紅海，波濤洶湧、掙扎求存之際，如何不助紂為虐？在夾縫中思索空間時，如何不被高牆同化？這是我們一生的功課。

耳聞目睹，可能太多專業精英，太平盛世過得太久，專業環境太過單純，未能明察潛藏的操控之爪；當變故來臨時，防禦能力低，心理質素差，所謂抗衡，未曾開始已結束。還在不遠之前，我們談香港珍重的核心價值，不外乎司法獨立、新聞自由、專業自主。如今價值被蠶食、遭搗碎，變卦來得快。對各種或明或暗的干預操控之法，要洞若觀火；對身處抉擇交叉點的內心掙扎，要互相理解扶持，這是抗衡的第一基本步。

區家麟