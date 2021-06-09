【本報訊】財庫局長許正宇前日表示，港府有意改革會計界監管職能，財匯局監管權力將擴至全港逾4.6萬名會計師。他昨日表示期望明年推出主體法案及實施細則，強調改革是「搬屋」而非加辣。前會計界立法會議員梁繼昌指，當局公佈太突然，希望當局詳細諮詢後才進行。

梁繼昌：大削公會職能

許正宇昨早在立法會表示有關改革為「三步走」，當局正諮詢各持份者，未來亦會到立法會介紹；如獲支持，他期望明年推出主體法案及具體實施細則，絕非「急就章」。他又指當局過去一段時間已與會計師公會會面，將持續與各持份者溝通。

對於有聲音質疑政府此舉涉政治考慮，架空目前由民主、改革派掌權的會計師公會權力，許正宇表示，全世界趨勢是將監管機構獨立於行業，形容改革是「搬屋」不是加辣，只是將原來由會計師公會處理的工作，搬到新架構的財務匯報局，改革過程屬「量」變而非「質」變。

許正宇稱，改革對業界及會計師公會有利，令公會可更專注於行業發展之外，規管制度獨立於行業亦可以提升公會公信力。他表示此方案是多贏局面，令業界、香港金融中心地位提升。

許正宇前日在網誌指，有關改革涉及兩方面，包括發出會計師執業證書，以及為執業單位和上市公司核數師註冊。根據會計師公會數據，截至今年5月底止，公會會員人數為46,517名。

梁繼昌昨在電台節目上表示，不少國家的會計監管職能亦由公會轉至獨立監管機構，認為是國際趨勢，但他認為當局公佈太突然，業界亦認為相關改革太急，希望當局經詳細諮詢後才進行。

梁繼昌表示，財匯局擴大權力後，會計師公會職能將被大幅削弱，目前政治環境下或會令人聯想到，當局希望將所有專業團體亦改為獨立機構監管。而政府功能不斷擴張，梁質疑這會否令本港失去經濟自由度，至於非執業會計師並非負責核數，只在商業機構工作，認為可由會計師公會監管。