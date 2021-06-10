警方以防疫為由拒絕批准支聯會舉行六四燭光集會後，另一邊廂，由香港客屬總會舉辦參加人數逾350人的公眾活動，卻未見被禁。民主黨醫療政策發言人袁海文批評警方如此多人聚集的活動，卻沒作出具體回應，既然這樣也接受，應立即放寬限聚令的限制，「群組聚集」的定義亦應大幅提升至最少350人，警方勿再以防疫為由，打壓港人集會和遊行權利

根據多間親建制傳媒報道，香港客屬總會本月6日，於灣仔金紫荊廣場，進行一個名為「客屬百人唱響《沒有共產黨就沒有新中國》、《獅子山下》MV（音樂短片）錄制活動」，至少逾40人在灣仔金紫荊廣場聚集，該會更稱是次拍攝，總共動員350多人參與。

從多個親建制傳媒刊登的相片所見，當日至少逾40名身穿紅色上衣人士，聚集在灣仔金紫荊廣場揮手和搖旗，人數明顯超出現時的4人限聚令，眾人亦未見保持超過1.5米的社交距離。

民建聯逾300人活動 林鄭張建宗何靖等為座上客

除了客屬總會有「群組聚集」，民建聯亦有。民建聯同日在灣仔會展，舉行「民建聯義工嘉許禮2021」活動，根據該黨拍攝的相片所見，場內至少逾300人共處一室，並以約10人一排的方式並肩而坐，特首林鄭月娥、中聯辦副主任何靖、政務司司長張建宗，以及該黨多名立法會議員亦是「座上客」。

民主黨醫療政策發言人袁海文認為，針對客屬總會如此多人聚集，也獲警方接受，可見港府應立即大幅放寬社交距離和限聚令於戶外的限制，「按照香港客屬總會聚集350人也可被警方或政府接受，有關群組聚集的定義，亦應大幅提升至最少350人」。

袁海文認為，警方勿再以「防疫」為由拒絕香港人應有的集會和遊行權利，否則只會讓市民對警方及政府「做事和執法雙重標準」的想法越來越深，影響其他必要的抗疫政策效果。

本報已就有關活動有否違反政府防疫限聚規例查詢警方，暫時未獲回覆。

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