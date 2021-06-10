近期政壇花生主角一定係政協常委何柱國，事關佢日前喺商台狠批特首林鄭月娥，話警告過林鄭修訂《逃犯條例》會招致美國制裁香港，仲鬧佢自把自為令香港受制裁。不過，一向敢言嘅何柱國忽然收口，今日出席一個發佈會被傳媒追問時，十問九唔應，重複話「冇嘢講」，只顧扮林鄭「眨眼」。

一向高調論政的何柱國今日就疑似「噤聲」，不斷重複話自己冇嘢講，又喺度扮特首林鄭眨眼，仲同記者講「你隻眼要眨多啲先得，『射籬眼』要眨多啲」、「我眼眨得夠唔夠？似唔似佢呀？」

「你玩唔過我㗎喇」

何柱國似乎刻意唔再回應記者問題。記者再追問何覺唔覺得特首林鄭有虛心聽佢意見，何柱國答佢自己就「虛心聽緊記者意見」。至於林鄭施政上有乜要改善？何柱國就話自己每日都改善緊，仲同記者講「唔好搞喇，你玩唔過我㗎喇」。

特首選戰開跑，林鄭早前話前特首梁振英早前被話係「KOL」（意見領袖），唔會評論佢講嘅嘢。何柱國就話唔知乜叫「KOL」，但自己就係「領呔KOL」，又話唔會答梁振英想做特首嘅事，「你自己問佢啦，唔好問我啦，我唔會答呢啲」。

今年3月嗰陣，何柱國話如果林鄭月娥特首出嚟再選特首就一定出嚟，目的就係想搵個機會同佢辯論。咁佢而家仲想唔想參選？何柱國話遲啲再答。

林鄭秘訪觀塘安泰邨

另一方面，有《蘋果》讀者下晝5點幾喺觀塘安泰邨恒泰樓，野生捕獲到近日被各路人馬圍攻嘅林鄭月娥。由於呢條邨係安達臣道發展計劃一部份，所以呢位讀者估計林鄭去嗰度，可能同土地發展問題有關，唔排除佢係想諗計反擊最近經常就房屋問題狙擊佢嘅一班梁粉同689喎。

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