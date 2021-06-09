【本報訊】全港最貴學費的國際學校弘立書院爆出學生性侵事件，14歲女學生上課期間疑被一名同級男生強行拉入廁所性侵，之後有人食髓知味，企圖再下手時，女生忍無可忍向老師舉報揭發事件。據悉，校方要為求低調處理，要求校內師生「封嘴」，警方拘捕一名13歲涉案男生。

弘立13歲仔涉性侵14歲女生

據了解，受害女生是一名就讀於校內8年級的14歲女學生，事發時正值上堂期間，該男生將女事主拉入廁所性侵。事發後，有人食過翻尋味，要求再到廁所發生性關係時，女事主決心向老師舉報。

有指校方獲悉事件後，為保校譽而低調處理，更要求全校師生不能向外透露事件，亦不能接觸女事主，其間有家長從子女口中獲悉事件，主動向校方了解。

警方指，上月14日接獲有關報案，並於翌日以涉及「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」，拘捕一名13歲男生。

至於弘立書院向傳媒回覆指，該校學生早前疑涉及一宗事故，已經交由警方調查，因此學校不宜作出任何評論。校方與受影響之家庭保持緊密聯繫，並提供適切支援。教育局承認已接獲學校通報，並指一直與學校保持聯絡，提供適切意見。

位於薄扶林的弘立書院為一所國際學校，2013年8月由光纖之父高錕創立，小學及中學部一年學費介乎約20萬元至約25萬元，多年來被稱為全港最貴學費私校，李澤楷兒子及甘比子女均就讀此校。

此外，一名駐守沙田警區的總督察，被指以手機偷拍女同袍，日前其拍攝到便衣女警胸部相片誤傳至社交媒體群組揭發事件，高層認為事態嚴重，勒令總督察休假待查。

警方表示，現已得悉有關事件，沙田警區現正展開調查。警方強調，如有個別警務人員涉嫌違法或違紀，警隊會按既定機制公平公正調查及積極跟進，不會偏私。