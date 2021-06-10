高中通識科將於今年9月起，由「公民與社會發展科」（下稱公社科）取締。據《星島》今日報道，任教舊制高考及新高中通識教育科近30年、身兼教育專業人員協會理事的張銳輝將提早退休，不再繼續教學工作，直指教育局設下紅線，令教師再不能如以往般「專業自主」；報道又指通識教育會副會長羅恆威亦確定9月退會，專注其他科目。

本身是通識科教師的教協副會長田方澤指，業內不少資深通識科教師已陸續請辭。「你想培養學生批判性思考，探討社會議題的發展，現在那新科已不是有紅線，而是『紅海』！令大家都沒辦法講真話。」

張銳輝曾任通識教育教師聯會主席、課程發展議會生活與社會課程（中一至中三）專責委員會主席，現為中學副校長，任教通識教育科近30年。據報道所指，他解釋提早退休原因，是公社科的課程及評估指引單以「官方角度」詮釋改革開放、「一國兩制」等內容，難以在教學上進行開放討論，教師因現時教育局設下的紅線，再不如以往的教學環境可「專業自主」。

田方澤：不少資深通識教師已離職

田方澤透露，業內不少資深通識科教師已相繼辭職；縱然他對公社科有質疑，暫未有計劃離職：「近兩三年，像張銳輝般很有資歷、對通識科很有貢獻的教師已經離職──因為課程的專業性，或政治理由等，那是很大損失。」

他續指，在今日政治氣候下，去或留也艱難，選擇留下亦有憂慮：「教師會否講錯說話動輒得咎？是否有很多教育局無理調查？」不過，他仍然覺得在如此制度下，可以用「大人」身份陪伴學生成長亦有意義，「新科當然令教師擔心，不過教師的核心工作仍有其價值」。他不諱言有「最壞打算」：「今時今日香港，有甚麼沒有風險？但在教師的崗位，便做好自己專業。有同業覺得不可講真話而離開；對我來說，堅持講真話，也是有專業的勇氣。」

批課程「寫死」 難培育學生高階思維

他形容，現時該科的課程及評估指引「寫得很死」，難有更大空間培育學生高階思維，從資料疏理自己的判斷，從中有所反思：「現在新課程內有不少既定立場，上網找客觀事實再解釋立場，此技巧都重要，但對高中生來說的確覺無聊。」

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