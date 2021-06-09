【本報訊】律政司有意修例，容許包括事務律師在內的律政人員獲委任資深大律師。資深大律師余若薇確認收到通告，直言「並非武功高就可以做大俠」，資深大律師還要有名聲及富正義感。律政司長鄭若驊指修例非「政治酬庸」，強調律政人員離任將不留資深大律師銜頭。

本身為大律師公會前主席的余若薇，昨於商台節目中確認已收到大律師公會通告，指律政司計劃提出修改《法律執業者條例》，並正進行諮詢。余續稱，相信律政司今次擬修例，是因今年新委任其中一名資深大律師林穎茜，林本屬事務律師，但因她是律政司副刑事檢控專員，常代表律政司到庭發言，表現「非常之勇」，更曾到過終審法院處理案件。由於她想做資深大律師，故去年申請轉為大律師，至今年即獲委任資深大律師，因而令當局有意修改委任要求，讓事務律師可因應工作表現，獲擢升為資深大律師。

指全港事務律師應獲同等待遇

不過余強調「並非武功高就可以做大俠」，法官考慮是否委任資深大律師時，應考慮該人要有聲譽、能力及有「江湖地位」，並要被公認有名聲及富正義感，並非「奸就會贏」，又說若要修例，全港事務律師亦應獲同等待遇，不應只限政府人員，而是視乎其能力及聲譽，只要他們出庭打官司次數多，且表現良好，都可以獲委任為資深大律師。

鄭若驊昨於立法會交代今次修例，強調不會改變法例下資深大律師的委任，亦非「政治酬庸」，她會後見傳媒時再解釋，指律政人員並非只是律政司司法人員，律政司與私人執業大律師和事務律師工作不同，律政人員不論是事務律師還是大律師，也可擔任訟辯工作，亦有機會因工作關係到終審法院為政府訟辯，律政司實際工作與私人執業律師在分工上也有不同。

鄭又強調，修例建議並沒改變以往委任資深大律師準則，資深大律師同樣需要足夠能力及聲望，及對法律有認識和經驗，並由終院首席法官、大律師公會主席和律師會會長決定委任，若該名律政人員離任，亦不會保留資深大律師銜頭。

鄭若驊又承認，副刑事檢控專員林穎茜去年取得大律師資格後，上月29日獲委任為資深大律師一事，觸發她修例決心，認為律政司律政人員的終院訟辯工作做得非常好，表現甚至比其他大律師更好。至於下任刑事檢控專員會否希望也是資深大律師時，鄭若驊稱，「選擇一個人的工作其實無需要有title（銜頭）定無title」，強調公務員事務局已有清晰指引。