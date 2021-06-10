前年8.31警方進入港鐵太子站搜捕示威者，其間涉嫌暴力襲擊及拘禁無辜市民。四名當晚被捕的學生事後被控暴動及非法集結等共7項罪名，案件今日在區域法院再提堂。其中一名20歲學生透露將會承認兩項暴動罪，他獲准繼續保釋至本年11月正式答辯。其餘被告不認罪，案件則會2022年10月開審。

四名被告依家次為簡梓濱（22歲）、連俊雄（20歲）、卓嘉豪（24歲）及溫嘉霖（20歲）。簡被控在旺角彌敦道及奶路臣街交界參與非法集結。連及溫共同被控於港鐵太子站內參與暴動，兩人與卓另再被控一項在太子站內暴動、在一列港鐵車廂內襲擊X致造成身體傷害，以及襲擊Y。卓另被控在太子站月台上搶劫Z的一部流動電話。

此外，連及溫同被控損壞屬於港鐵的4部出入閘機、一部LCD顯示器、4部售票機、車站控制室玻璃板及門、一個滅火筒及18個閉路電視鏡頭。全部控罪均發生在前年8月31日。

控方今日透露，簡、連、卓三人將不會認罪，而溫嘉霖將會承認兩項暴動罪，控方針對他的其他控罪將會存檔法庭，不作起訴。

就不認罪的被告，審訊將有37小時新聞片段、1小時警方片段，及5分鐘由市民證人拍下的短片呈堂。控方將會傳召38名證人，當中15人是市民。

法官高勁修指，希望認罪被告的案件可以盡快處理，遂將溫的案件定於今年11月10日正式答辯及求情。三名不認罪被告的案件則安排於2022年10月24日開審，預計要審25天。所有被告在本案以原有條件保釋，連俊雄因另案正在還柙中。

【案件編號：DCCC737/20】

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