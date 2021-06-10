警方去年腰斬元旦遊行後在銅鑼灣清場，其間18歲男生向水炮車尾掟磚，遭警員制服後被搜出鎅刀、鎚仔、打火機和易燃劑等。男生去年認罪，並已賠償近萬元維修費，獲裁判官判18個月感化，但律政司不服，向上訴庭覆核刑期。男生一方早前請求不要改判拘禁式刑罰，否則影響他升讀大專二年級，惟三名法官認為判感化屬原則上犯錯，未能反映案件嚴重性，押後索取報告。上訴庭今日改判男生入勞教中心，並指若他表現良好，9月便可出獄。

案件由高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及法官張慧玲處理。

代表男生的大律師謝英權今早向上訴庭指，雖然法庭索取的報告認為男生適合判入更生中心或勞教中心，但因勞教中心一般會扣留1至6個月，通常也要3至4個月，一旦進入勞教中心，男生勢將趕不上9月開學；相反若判更生中心，則有望早點釋放，故希望上訴庭可判男生進入更生中心。

9月升讀大專二年級 有望開學前獲釋

彭官指，大專有靈活性，可以申請推遲開學。謝卻指校方已說明，一般不會准許，除非有特別理由。張官則指，如果男生表現好些，即使是在勞教中心也可扣留少於4個月，有可能9月便釋放。

三名法官考慮後，潘指上訴庭考慮判刑時須顧及案件嚴重性、男生的更生計劃和報告的建議，最後認為勞教中心較適合男生，故下令判他入勞教中心。

翻查法例，法庭判處未滿21歲犯人進入勞教中心時，羈留期不得少於1個月，但亦不得超過6個月。

上訴庭早前曾指，本案原審的東區法院主任裁判官錢禮判刑時過份着重被告個人情況，未有恰當運用上訴庭案例的判刑原則。

答辯人陳業云（18歲）去年承認刑事毀壞及管有物品意圖損壞財產兩罪。律政司在覆核申請中指，陳躲在記者後方，其後突然衝出掟磚，有激使現場其他人進一步干犯罪行的高風險。答辯方則指，現場火堆及路障非由陳設置，他雖然承認管有鎚及鎅刀等物的意圖是破壞財產，但無特定目標；易燃液體是其他人交給他，他沒打算使用。

大狀指，陳考完中學文憑試後，升上大專修讀工商管理，成績有進步，顯示他悔改。若改判拘禁刑罰，將影響他今年9月升讀二年級。

【案件編號：CAAR5/21】

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