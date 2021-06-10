中年保安員2018年在中環用航拍機拍攝友邦嘉年華外圍情況，疑因飛行高度超越限制，無人機失聯並在駐港解放軍中環軍營入口墜毀，解放軍人員報警處理。事隔三年，保安遭落案起訴導致飛機對人或財產造成危害罪，他今在東區裁判法院承認控罪，判罰款4,000元。

被告戴樹堅（51歲）被控在2018年12月17日，在中環耀星街鹵莽或疏忽地導致飛機造成傷害。案情指當晚7時，解放軍人員在軍營入口當值期間，發現一架無人機撞落地面損毀，於是報警處理。事件中無人受傷及無財物損失。

警方透過無人機內的記憶卡得知被告身份，三日後登門拘捕。被告在錄影會面中確認是無人機的擁有者，事發當晚他打算航拍AIA嘉年華情況，但因未有留意飛行高度限制，與無人機失去聯絡。

稱不再玩航拍 不能再犯

被告沒有律師代表，他自行求情時承認犯案是因出於疏忽，無意令他人受傷，亦慶幸事件中沒有人受傷。他承諾不再重犯，因為日後不會再玩航拍。

惟被告又向法庭申請取回涉案航拍機，希望將機器送檢，了解有否機件故障，但強調自己仍會為事件負上責任。他續透露，警方透過記憶卡內的相片找到他的朋友問話，朋友將事件告知他後，他主動致電警署投案，並接受警方預約上門搜查和拘捕。暫委裁判官朱文瀚最終拒絕他取回證物的申請。

【案件編號：ESCC1233/21】

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