【本報訊】facebook日前公佈最新的「透明度報告」顯示，由去年7月至12月，即港版國安法實施後半年內，警方或港府曾向fb提出202次披露用戶資料的要求，涉及223個賬戶，惟全數被拒。但在國安法實施前fb一直有處理類似申請，如2019年上半年，fb曾處理約六成港府提出的披露申請。有專家認為fb拒處理申請或與政治環境變化有關。

法例實施前曾處理申請

國安法實施後，多個通訊軟件如Twitter、Telegram等均發聲明指，將暫時拒絕香港官方索取用戶資料請求，fb當時亦發聲明強調言論自由是基本人權，並指將暫停處理相關要求。

fb日前發佈的「透明度報告」透露，去年7月至12月，即國安法實施後半年內，該公司共收到202宗來自港府要求披露用戶資料的申請，共涉及223個用戶，其中201宗經法律程序申請，惟全數被拒。不過報告顯示，國安法生效前fb一直有處理港府披露申請，如港府去年上半年共作出262次相關申請，其中24%，即共63宗申請獲處理；2019年上半年，fb曾處理約94宗申請，佔整體數字約六成六。

報告又指，fb於國安法生效半年內僅先後13次刪除涉嫌違反香港法例的帖文，但同年上半年相關刪除次數卻高達199次，與下半年數據相差極遠。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，大部份通訊軟件均有就政府機關索取用戶資料制訂嚴格守則，如要求相關部門持有法庭手令等。他認為國安法生效後處理申請數字急跌，或與政治環境如中美關係、國安法等有關，「國安法之後佢哋都發咗聲明講會暫停畀資料，或者佢哋仲未有一個solid（確定）嘅機制去處理啦。」

警方回覆本報查詢時，僅稱會按需要向相關人士或機構索取與偵查罪案有關的資料。