【疫情何時了】

【本報訊】商界配合政府威逼利誘谷針，五星級半島酒店的母公司香港上海大酒店營運總裁包華近日發內部通告，警告若本月底酒店員工接種率仍未達七成，將於下月宣佈更嚴格的成本節約措施，包括裁員。有工會批評酒店逼員工打針，憂慮業界仿效。

有關通告前日起張貼在半島酒店的職員通道，包華信中先動之以情，指疫情期間公司全力支持員工生計，雖然酒店業務持續錄得虧損，去年損失20億元，目前每月虧損約6,000萬元，但半島酒店至今無裁員。他續指「忠誠應該是雙向的」，期望員工接種疫苗向公司伸出援手，認為只有在群體免疫情況下，香港才可重新通關，迎接旅客。

員工感無奈寧被炒

包華繼而譴責拒打針的員工，表示感到非常失望和憤怒，又指酒店內流傳很多關於疫苗副作用的謠言，強調感染風險遠高於打針，公司已為員工安排身體檢查服務。他說除非有合理的健康理由，否則應盡快打針，警告若半島酒店本月底前仍未能達到70%接種率，酒店會實施更嚴格的成本節約措施，當中可能包括裁員。

半島酒店員工陳先生指，酒店周一召開員工大會，點名要求未打針的員工出席。他引述包華會上發言，指酒店只有17%員工已接種，較集團旗下其他地區的酒店接種率低，舉例菲律賓馬尼拉半島酒店已有45%員工接種，「在沒有飛機票、沒有車、沒有樓作獎勵的情況下，該地市民仍踴躍到市區排隊接種疫苗」。他形容包華發言時態度兇狠、語氣強硬。

陳先生指，員工對疫苗安全缺乏信心，經此一役更對公司政策反感和無奈，「冇咗份工好小事，但死咗就乜都追究唔到」，寧願被炒亦不想被要脅打針。他批評，政府手握放寬防疫政策大權，商界為求復業、延長營業時間惟有傾力配合谷針政策，不惜以裁員要脅，最終令打工仔受害。

香港上海大酒店回覆本報查詢時否認脅迫員工打針，稱打針是為員工及其家人健康着想。酒店又澄清6月底並非打針「死線」，公司期望整體員工接種率可在8月31日之前達70%。惟酒店拒透露目前員工的接種率。

至於若最終接種率未能達標，未打針員工會否率先被裁，酒店僅指說法並不正確，但指按政府規定，酒店如舉辦大型宴會活動，服務人員必須接種疫苗，如公司業務情況未有改善，需考慮實施其他節約成本措施，當中或包括裁員。

D類食肆僅四間

職工盟飲食及酒店業職工總會組織幹事陳子傑稱，首次聽聞有酒店冒着品牌形象受損的風險威脅員工打針，與過往業界暗地「提醒」、「關心」員工的方式有別，憂慮其他同業會仿傚。陳指員工若非因健康理由拒絕打針而被解僱，目前難有保障，「因為唔打針而令生意受損，可以遣散，唔會構成不合理解僱或殘疾歧視，冇乜嘢保障到員工。」

另外，食肆分級制實施逾月，食環署昨首次公佈，全港僅有四間員工和食客均須打針的D級食肆，包括中環的香港四季酒店、boomerang & gram、The China Bar，以及旺角福酒吧。