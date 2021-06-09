【本報訊】史上任期最長的廉政專員白韞六或終卸任。消息指，曾表忠稱國安法是香港繁榮定海神針的海關關長鄧以海獲「中央賞識」，今年10月退休後將出任廉政專員，接替65歲的白韞六。政制及內地事務局局長曾國衞妻子、副關長何珮珊則有望「升正」。海關表示不作評論。

曾稱國安法「定海神針」

《星島日報》昨引述消息報道，海關關長鄧以海今年10月達57歲退休年齡，由於他備受中央賞識，退休後極大機會任廉政專員，接替上任近九年的白韞六。鄧退任關長後，副關長何珮珊有望執掌海關，成為首任女關長。

鄧1985年加入入境處任入境事務助理員，1987年轉投海關任見習海關督察，2017年獲中央任命為海關關長，是海關事隔20年後再內部晉升人員出任關長。他曾接受中央電視台訪問，稱國安法是香港繁榮的定海神針，海關會全力維護國家安全及打擊恐怖活動，堵截槍枝彈藥入境。

白韞六出身入境處，2008年任入境處長，至2011年退休。2012年7月起出任廉政專員至今，是本港任期最長的廉政專員。白任內發生高層地震事件，被譽為廉署「女神探」的李寶蘭2016年傳因調查時任特首梁振英涉嫌收取澳洲企業UGL 5,000萬元沒申報的案件，遭取消署任執行處首長，李憤然辭職，事後廉署多名要員請辭，白被批評缺領導能力。

海關回覆查詢時指不評論傳聞，部門一直按《公務員事務規例》處理退休事宜，關長的訂明退休年齡為57歲。廉署回應時僅指，廉政專員的委任是行政長官按《基本法》第48條規定提名並報請中央人民政府任命，廉署沒有補充。