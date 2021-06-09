【本報訊】黃宜弘家族與證監相當有「淵源」。他曾出任港交所第一副主席，惟90年代初本港證券市場逐步改革，證監會與港交所矛盾日增，最後因港交所通過理事有權優先獲配新股，觸發證監神經，黃被迫辭職；而近年他與妻子梁鳳儀亦被證監控告，捲入官非。

黃宜弘及梁鳳儀夫婦旗下持有勤+緣（2366，現稱星美文化），被證監會入稟以民事控告，指其涉嫌揑造虛構交易，借用21個「人頭」成立多間離岸公司，挪用上市公司資金，涉逾7,000萬元；證監會直指所有收款公司均與梁鳳儀有關。二人當時發聲明指完全不同意證監指控，並稱有關案件已在2019年10月進入司法程序，律師團隊正全力抗辯。

曾任多間上市公司董事

梁鳳儀則早在1989年推出首部小說，隨後多部著作在中國大受歡迎，並由不同電視台改編成為電視劇，而勤+緣主要提供相關著作的電視節目製作。勤+緣2004年上市，主要為中國提供媒體服務；黃宜弘任主席，公司日常營運則由梁鳳儀負責。不過2008年金融海嘯後，公司股價一沉不起，直至2012年易手為星美文化，梁鳳儀在2013年辭任公司職務。

此外，黃宜弘亦擔任家族企業永固紙業的主席兼行政總裁；其中黃宜弘持28.9%股權，梁鳳儀則持4.5%。

而除了勤+緣外，黃宜弘亦曾出任多間上市公司的董事，包括亞洲金融集團、亞洲保險、金利來、合興及大唐投資等。