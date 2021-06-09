善款不足，請善長繼續支持。

-----------------------------

61歲的活叔已確診患急性白血病近十年，2010年當時正值壯年的活叔卻多次走路時感到氣喘無力，多次求診及化驗後最終確診血癌，當年曾接受過多次化療後，情況雖有改善，但副作用令其淋巴腫大疼痛，非常辛苦。幸好醫生發現其胞弟的骨髓與他吻合，故立即安排活叔接受骨髓移植手術，感恩手術非常成功，沒有出現排斥，情況穩定，病情樂觀，活叔可以重返職場，繼續任的士司機維生。

可惜，十年過去，病魔再次來襲，2020年初證實血癌復發，主診醫生建議他現時需同時接受三種自費藥，直至各項指數回復平穩後便可以再次接受骨髓移植手術，三種藥物包括注射自費針，每月需五針，每針約$5500，共$27500，另口服鞏固藥$455/1，每天半粒，每月費用$7000，再加另一款口服霉菌藥每月需$4500。三種藥合共每月約$39,000，醫生指他必須要一直使用此三種藥物，屆時會再評估他的狀況，若情況許可，將會為他再安排接受由兒子捐贈的骨髓移植手術。

他自病發後已停工，已用盡積蓄支付幾個月藥費，當時的藥費亦只能向親友借貸，現時他暫寄居於朋友的天台屋中，正輪候公屋，現靠綜援為生，根本無力負擔藥費，盼大眾可以幫助他，讓他可以繼續用藥直至順利接受骨髓移植手術，給他二次重生的機會。

「蘋果日報慈善基金」關顧主任懇請各位善長能支持。

「活叔」暖流之友編號：C4732

網上捐款： http://bit.ly/applecharity

想幫人？請即瀏覽 http://www.fb.com/adfundhk 及 https://www.instagram.com/adfundhk

-----------------------------

蘋果日報慈善基金

本基金為稅務局認可慈善機構。善款的一分一毫，將全數用於慈善用途，不會收取行政費。

本基金以不同途徑接收捐款：

- 用以長期接收及支援緊急及非緊急的有需要人士；

- 以不同的撥款專戶資助社福機構；

- 每年資助本港小學、中學及大學生在學習及課外活動上的費用；

- 與外間機構合作舉辦義工活動，供受惠個案及社會大眾參與，回饋社會。

現時，「蘋果日報慈善基金」的緊急及非緊急求助個案報道，主要在《蘋果動新聞》以網上報道形式刊登，以呼籲讀者捐款。讀者可集中在「免費專區」瀏覽。刊出報道後，求助個案會正式成為「蘋果日報慈善基金」的受惠個案／服務使用者，即「暖流之友」。每個個案均使用化名作為稱呼及使用獨一的暖流之友編號，以方便讀者進行指定捐款。

聯絡方法

電話：37516660

傳真：23076307

電郵：charity@adfund.org.hk

WhatsApp：98627828

網址：https://hk-charity.nextmedia.com

免費專區網址：https://hk.appledaily.com/free/adfundhk

Facebook專頁： http://www.fb.com/adfundhk

Youtube頻道：http://www.youtube.com/adfundhk

Instagram：https://www.instagram.com/adfundhk

捐款方法

– 以PPS或信用卡作網上捐款：http://bit.ly/applecharity（註：單一PPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

– 銀行存款：

滙豐銀行：580-198836-001

滙豐銀行轉數快識別碼（FPS ID）：3099199

恒生銀行：368-006565-001

恒生銀行轉數快識別碼（FPS ID）：3996907

東亞銀行（往來戶口）：015-514-68-01678-5

– 現金捐款（OK便利店）（向店員表示捐款至「蘋果基金」）（註：單一EPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

– 港九新界6間華星冰室分店之捐款箱（不能申領捐款收據）

如讀者市民捐款予「娣婆婆」，請於入數紙／支票背面寫上其C4762暖流之友編號，或把成功過賬之版面截圖，然後電郵／傳真／WhatsApp訊息／郵寄予本基金。