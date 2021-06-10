本周六為反送中運動「6.12」2周年。有傳媒引述消息指，警方經評估後認為網上反應未算熱烈，暫擬於6.12部署逾千警力戒備，當日會再視乎旺角及銅鑼灣的情況調整警力。學生組織「賢學思政」將於6.12在旺角擺街站，早前因擺六四街站被捕的組織召集人王逸戰指，不會因有被捕風險便噤聲，當晚會照常擺街站，但已三度被捕的他坦言，已做好再被捕會遭即時還押的心理準備。

賢學思政將於6月12日晚上7時，在旺角擺「身土不二、烽煙再起」街站。有傳媒引述消息指，警方留意到網上有人號召6.12活動，但經評估後認為反應未算熱烈，暫定部署逾千警力戒備，而較高風險的旺角及銅鑼灣，則視乎當日情況再調整警力。報道又指，當日各總區應變大隊會加強巡邏，如有人展示標語、叫喊與反修例有關的口號或歌曲，警方會視乎情況及聚集人數，不排除按《公安條例》或限聚令執法。

六四當晚在旺角擺街站被捕的賢學思政召集人王逸戰指，自己只是希望到人多的地方表達聲音，故不會對警方部署感到擔心，6.12晚上將照常到旺角擺街站，「當日見」。惟他表示，當晚仍有很大機會再被捕，故同行的成員已有準備，而自己半年來更已三度被捕，已做好再被捕或會遭即時還押的心理準備。

王逸戰續指，當晚街站將以溫和形式進行，希望藉此鼓勵港人要擁抱希望，以及思考未來抗爭路如何走下去。他又指，自己會配合警方要求，「佢一趕我哋就會走」，並另覓其他地方擺街站，「最重要係表達到聲音，唔通有風險，就唔去做、去講？」

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