【本報訊】兩年前6.12圍立法會反對修訂逃犯條例，防暴警向手無寸鐵市民發射逾200枚催淚彈，觸發抗爭運動大爆發。有網民號召本周六6.12兩周年晚上7時到銅鑼灣「如水再聚」，「證明畀全世界睇，香港人仍然堅持緊」，有傳媒引述消息指，警方初步擬部署逾千警力應對，駐重兵於銅鑼灣及旺角一帶，截查身穿黑衣的市民，並按限聚令處理。

警方兩年前6.12在金鐘部署5,000警力，兩年後仍然重兵佈防。多間傳媒報道網上有人號召公眾於本周六晚上街，網上流傳的文宣以「6.12香港人，如水再聚」為題，號召港人當晚7時在「銅鑼灣街頭見」，稱全球均會在6月12日聲援香港，而腳踏這一片土地的港人當日應該走出來，「證明畀全世界睇，香港人仍然堅持緊」，「當大家係（喺）同一個街頭，大家自然會知道要做咩」。

網媒「香港01」引述消息指，警方評估當日形勢後，初步部署約1,500名警力戒備，因應六四重組的總部及五大總區應變大隊的第一梯隊會出動約1,200名警員，另有至少300名其他部隊成員候命。警方會在銅鑼灣及旺角屯駐重兵，其中銅鑼灣是號召聚會地點，旺角則有較多與街站相關的衝突，並在各高危地點加強巡邏，並按限聚令處理。

警方回覆指，6.12會在相關地點部署足夠警力，並迅速果斷執法，籲公眾不應參與、宣傳或公佈任何未經批准集結及受禁的群組聚集。

英澳將辦紀念集會

當日亦有人透過步行為612人道支援基金籌款，由元朗行至馬鞍山，全程45公里，稱目標籌得6.12萬元。共享創作平台「小籽」則在下午舉辦「紀念與遺忘」放映會及講座。

本周六世界各地均有紀念活動，倫敦和悉尼均會舉行紀念集會，英國諾定咸則有遊行暨展覽，展出約20幅反修例事件中重要時刻的照片。

六四32周年當日，消息指警方最少動用7,000警力戒備，當日下午更圍封維園多處，以及在三隧設路障截查車輛。大批警員在銅鑼灣不斷截查及驅趕途人，惟沿途流水式的悼念燈光不滅。