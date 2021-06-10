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港版國安法｜畫政治漫畫裁失德 VA Wong Sir辭教職：免學校受壓影響學生

1小時前
視藝科中學教師「vawongsir」（黃Sir），今（10日）於其Facebook專頁宣佈，「為免加重學校壓力及影響我的學生」，已辭去日校工作。設計圖片

因於社交媒體創作政治漫畫被投訴、早前遭教育局裁定為專業失德的視藝科中學教師「vawongsir」（黃Sir），今（10日）於其Facebook專頁宣佈，「為免加重學校壓力及影響我的學生」，已辭去日校工作。黃Sir表示，已預料短期內無法重返校園，盼市民以其他方式支持他。

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強調現職學校未有施壓 情緒一直受困

黃Sir於Facebook發文指，自他遭投訴後，過去1年半教育局對他的困擾從未間斷，令其身心俱疲。有關問題亦未因他轉校執教而有所改善，「為免加重學校壓力及影響我的學生，我不得不選擇離開」，再度告別校園。

黃Sir接受《蘋果》訪問時稱，有為此決定感到失落，但強調辭職純屬其個人決定，其現職學校未有對其施加壓力，「我都唔想學校因為我加重行政工作，自己言行自己負責返」。他又稱，投訴事件令其情緒一直受到困擾，辭職亦是為學生福祉着想。

尚未接獲最終處分 料短期內無法再執教

黃Sir補充，至今仍未接獲局方對其的最終處分。但他坦言，自教育局早前更新聘用教師指引，要求教師申報是否正接受專業失德調查起，已預計自己短期內無法再轉校繼續教學生涯。故此刻對他而言，「釘牌」與否不再重要，「勸喻信又好，書面警告又好，釘牌又好，相信冇學校都會敢冒呢啲風險請我哋」。

他亦稱，自己是家中經濟支柱，辭任教席定必為其家庭帶來一定經濟壓力。他盼望市民如認同其創作理念，可支持其Patreon或其他創作。

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教育局vawongsir釘牌
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