【本報訊】中年男廚師在家中三度強迫10歲女兒舔他的下體，又向女兒播放他拍下的性愛影片，進而撫摸她的私處，妻子清洗女兒內褲時揭發事件。涉案廚師早前在區域法院承認五項向16歲以下兒童作猥褻行為等罪。法官練錦鴻昨判刑時，斥責被告長期以父親身份侵犯女兒，為她帶來無法磨滅的烙印，實有違社會道德底線及可恥；被告犯案後更諉過於人，並無悔意，判囚三年零四個月。

41歲男被告早前承認前年7月及8月在元朗住所內煽惑10歲女童X作出猥褻行為及非禮共五罪，其餘控罪則存檔法庭，未經批准不予起訴。

官斥違道德底線及可恥

練官批評被告的行為可恥及有違社會道德底線，法庭須保護弱小社群，包括因年紀、體力及輩份而無法在相應情況下作出反抗的人。練官指被告為滿足一己私慾，利用父親身份向女兒作出猥褻行為，即三度威逼女兒舔其下體。被告更進一步非禮女兒，摸女兒私處及插入手指，令其感痛楚受傷。練官斥被告以夫妻不和為由，長期以家長地位侵犯成長中的女兒，對女兒帶來無法磨滅的烙印，亦使女兒母親感到焦慮和羞愧。

練官續指，被告案發時沒有精神及心理問題，犯案後亦無悔意，更自覺女兒是受妻子影響才作出指控，諉過於人，認為判刑須具阻嚇性，以表達社會對此所為不齒及紓解受害人的屈辱。

案件編號：DCCC968/20