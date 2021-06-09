【6.9兩年誌】

【本報訊】反修例運動兩周年，自由褪失，人權倒退，政權至今拘捕逾萬人。國安紅線無所不在，白色恐怖處處，公安、防疫法律成為打壓人民意志的武器，極權下身穿黑衣也有風險，惟民心不竭不息。有青年無懼被捕風險，舉辦「走．過」義賣活動，讓市民重溫兩年來的抗爭路；有團體繼續擺街站播放回顧片段，寄語港人勿忘抗爭。出席活動的市民形容兩年前的6月9日百萬人大遊行只是序幕，「漫長嘅抗爭道路啱啱先開始」，最大心願是「煲底見」。

由多名前大學學生會成員組成的新政治組織「本土青年意志」，昨起一連13日舉辦「『走．過』─ 七百三十日的六月九日」義賣活動，讓港人知道仍有人願意站出來。活動除展出反送中運動照片，掛上連儂布牆外，中間也有一段約10分鐘的聲音導航，收錄了社運期間的重要聲音、報道及演說，亦設立「交換火花」環節，供參與者交換各人與社運有關的物件，如用以撲滅催淚煙的神器「蒸魚碟」、3M 手套、望遠鏡及法庭旁聽票等。

參加義賣的M小姐直言：「2019年6月9號係序幕嚟㗎咋，漫長嘅抗爭道路啱啱先開始。柏林圍牆都用咗30年先冧啦，更何況我哋對住嘅，係全世界最惡死嘅戰狼政權？」

盼逃離香港者承傳信念

曾於示威現場協助急救的張先生，昨帶同一件救護員黃背心到場支持，他稱曾在觀塘示威現場遇到一名按着心口、神情痛苦的年輕人，即上前打算為他急救，卻發現對方原來是因女友被捕而極度難過，這一幕令張先生印象深刻，「我相信行得出嚟，冇人會為咗貪熱鬧」。連月來不斷有抗爭者判刑，令他反思即使抗爭者回家，亦不代表平安，他希望逃離香港的人可以承傳信念，被捕手足亦不要放棄。張直言最大的心願是「煲底見」。

職工盟昨晚亦聯同香港言語治療師總工會在旺角天橋擺街站。職工盟組織幹事林小薇希望市民重拾當日的勇氣，「在這荒謬嘅時代，呼籲香港人繼續行出嚟，因為屈曲不能求存，唯一可做嘅係繼續走出嚟發聲」。街站張貼佔領立法會等反送中運動的相片，並派發記載兩名前年6月9日被捕入獄者的感言，二人已服刑完畢。其中一名出獄者阿明指在牢獄中努力變強，出獄後希望修讀言論自由相關課題並考取博士，「用知識幫助運動發展，用專業搶佔話語權」，延續抗爭路。昨晚現身街站的支聯會副主席鄒幸彤亦寄語港人勿忘抗爭，「正如我哋要守護六四，我哋更加要守護2019嘅記憶」，直斥極權政府會洗白歷史，又指抗爭是長時間的事，打壓不會是結局。

市民登獅山舉牌表達堅持

駐足街站逾半小時的許小姐稱，紀念反送中運動被打壓已是意料中事，「如果要禁大家遊行，香港人咪周圍行囉，遍地開花咁樣其實冇分別」，而兩年前的運動刻骨銘心，港人不會輕易忘記。

昨晚約8時半，八至十名市民登上獅子山頂，舉起「FREE HK」及「FAITH」等燈牌，盼同路人能堅持下去。有參與行動的市民表示，燈牌是呼應兩年前的信念與想法，「雖然條紅線越嚟越逼近，我哋好多嘢都做唔到，甚至係好基本嘅遊行同集會都唔可以舉行，但今日登上獅子山，一班手足係想表達畀所有香港人，甚至被迫要流忘海外嘅香港人，同喺海外好支持香港嘅人知道，其實香港人仍然堅持緊，我哋仍然會去抗爭，喺自己可以發展嘅空間同崗位繼續努力 」。

警方資料顯示，由前年6月至今年4月底，警方在各區示威活動中共拘捕10,260人，涉7,522男、2,738女，年齡11至84歲，涉及參與暴動、非法集結、傷人和襲擊致造成身體傷害等；2,608人被檢控，整體檢控率為25.4%，其中約750人被控暴動罪。其中未成年被捕者有1,754人，當中473人被控，檢控率27%，高於整體檢控率約1.6個百分點。被捕學生有4,008人，檢控率為26.7%。截至今年4月底，1,287人已完成司法程序，其中715人被定罪，惟亦有51人撤銷控罪、224人無罪釋放。