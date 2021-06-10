全國人大常委會今（10日）表決通過《反外國制裁法》，全國港澳研究會理事田飛龍建議，將《反外國制裁法》列入《基本法》附件三，或由特區政府修訂或制定反制外部制裁的法律。但人大常委譚耀宗指，不敢說會否把此法納入《基本法》附件三直接在港落實，稱要有待研究。

田飛龍接受Now新聞台訪問時提到，外國對香港的制裁，港府缺少資源、力量，甚至勇氣去反擊，所以要有國家的法律行動支撐。他提議，可把這部法律列入《基本法》附件三，「這樣的話就構成一個香港特區跟中央一起維護國家發展利益」。此做法如《國歌法》般納入附件三，由政府再在本地立法，在港實施。

田又建議另一個方法，就是由特區政府修訂或定制阻斷或反制外部制裁的法律。田飛龍相信，反制不會影響外資企業對香港的信心。

但身在北京的全國人大常委譚耀宗指，法例內沒有提及到境外港澳地區如何落實，會否納入要待研究：「因為如果要落實，要按照《基本法》放在附件三，然後在本地立法，但暫時法例沒有提及這一點，但是否不會做，也不敢這麼說，這些可能會進一步研究。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）