習近平主持政治局會議，請來「蠶蟲師爺」張維為，為中國大外宣出謀劃策。習近平開導政治局委員：「要注重把握好基調，既開放自信也謙遜謙和，努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。」「要廣泛宣介中國主張、中國智慧、中國方案，我國日益走近世界舞台中央，有能力也有責任在全球事務中發揮更大作用，同各國一道為解決全人類問題作出更大貢獻。」

要這個要那個，都是老調重彈，唯一有點新意的，是突然要求「謙遜謙和」，塑造「可信、可愛、可敬」的中國形象。如此「高層次」的變臉，使海外有些評論宣稱，中共的「戰狼外交」要調整為「熊貓外交」了。

美國合縱連橫 中共四面楚歌

中共的戰狼外交，基於中共對國內外局勢的全盤誤判。中共認為共產主義意識形態有機會廣被全世界，中共的國家實力有能力稱霸全球，中共的文化有底氣君臨影響各國，張維為更總結出「美國不團結，盟國不合作，中國不信邪」的「三不」結論。這些誤判使中共建立「過人」的自信，四出撒野，自我陶醉。

普世價值是時代潮流，共產主義已成強弩之末，如何廣被世界？中國國力雖強，西方先進國家基礎雄厚，一旦警醒自能團結，中共如何稱霸全球？中共的獨裁文化違背人性，如何與各國多元自由的文化對壘？

戰狼外交一再踢到鐵板上，中共唔知痛，踢完又踢，踢得不亦樂乎。直到今日，全世界翻臉，中共落入四面楚歌的困境，這時才來反省戰狼外交，用香港人的話來說：遲唔遲啲啊？

美中兩國貿易談判之初，中共若權衡雙方實力，採取務實態度，美中和氣收場，那就沒有後來的一連串脫鈎；新冠肺炎傳播全球，中共若與人為善，接受國際調查，不嫁禍美軍播毒，就不至於與各國交惡；歐盟本與美國鬧情緒，中共若不惡言相向，中歐投資協定不會破局。現歐盟翻臉，東盟寒心，美國合縱連橫，中共舉目無親，戰狼走入沼澤，四顧茫然。

今日若換上另一副面孔，對外突然「謙和」起來，努力表現自己的「可信、可愛、可敬」，突然變得慈眉善目，溫言款語，到處陪笑，逢人作揖，這個身勢如何轉過來？會不會太「核突」？如何維持中共在國際上起碼的尊嚴？如何向國內民族主義小粉紅交代？轉彎很難看，不轉彎路不通，但若轉了大彎，姿勢夠難看了，最終路還是走不通，那這個彎不是白轉了嗎？

稱霸野心暴露 威脅世界秩序

西方各國對中共的敵意，不是源於戰狼外交，戰狼外交只是表面現象，更根本的是中共稱霸全球的野心。外交難免口舌之爭，楊潔篪在美中會談中何等乖張，布林肯卻不動聲色回敬。最要緊遵守國際規則，不卑不亢，有進有退，一味惡形惡相，只是「乞人憎」。

中共的野心是要走到世界中心位置，是要推銷中國模式和中國解決方案，直至解放全人類，那對美歐各國主導的原有世界秩序，是終極的威脅。也就是說，今日中共即使放下身段，痛改戰狼外交，美歐各國也不會善罷干休了。

中共歷史上從沒有實行戰狼外交。毛澤東何等人，在面對蘇聯威脅時，也不惜與宿敵美國修好，實行遠交近攻，又提出「第三世界」理論，拉攏眾多小兄弟；鄧小平手上，刻意向美國送秋波，強調凡是和美國友好的國家經濟發展都很好；江朱朝、胡溫朝都盡量保持低調減少外部磨擦。一個國家的外交等於國家的公關，從來沒有公關以得罪人為能事的，但如國家大政方針「定於一尊」，一尊定了戰狼外交，就沒有人膽敢唱反調。滿朝文武都在等一尊修正路線，一尊又在等美國跪下以證明自己的英明，如此一等再等，終等來不可收拾的局面——大錯已鑄成，去日不可追。

中共是否真正放棄戰狼外交，只好往後看，就算從此放棄，也不會有回天之力，這根本就不用往後看了。

方圓

周一至周六刊出