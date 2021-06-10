香港4年前成功取得2022年同樂運動會（Gay Games）的主辦權，活動將於明年11月舉行，但建制派議員何君堯及梁美芬昨輪流在立法會炮轟政府舉辦有關活動，何更形容同樂運動會所帶來的經濟收益是「污糟錢」。平機會主席朱敏健今早在商台節目中，強調同樂運動會是宣揚平等、共融和多元的價值，呼籲各界以包容和尊重的態度看待，不要將運動會「污名化」。

朱敏健說，同樂運動會是宣揚平等、共融和多元的概念，是香港值得推行的價值，亦與平機會的理念一致，值得支持。他強調活動並無宣揚同性婚姻，兩者之間「相差好遠」，兩議題並無必然關係。他指活動表明各位市民都可用個人身份參與，認為與平等、共融、多元理念相符，勸喻外界不要持僵硬態度，否則會「無事可成」。

對於何君堯以「污糟錢」形容同樂運動會所帶來的經濟收益，朱敏健指有立法會議員對運動會的部份批評出現偏離，希望公眾人士或市民都不要將運動「污名化」，並呼籲各界以包容和尊重的務實態度看待，不要上綱上線。

梁美芬稱「絕大部份」港人反同志運動 政府不應高調「落水」辦活動

昨在立法會上質疑政府新聞處、旅發局、投資推廣署高調支持活動的經民聯梁美芬，則在同一節目上大談其反對同性婚姻的意見，被主持多番反駁同樂運動會與同性婚姻無關，而是推動同志平權。不過梁又抨擊活動本質上是推動同志運動，並非普通運動會，運動會只屬手段。

她指推動同志運動在本港會引起極大爭議，並多番聲稱「絕大部份」港人均反對同志運動。她認為政府不應高調「落水」支持舉辦同樂運動會，運用龐大資源支持「絕大部份」港人均反對的意識形態，政府及平機會應保持中立，將活動留待民間舉辦。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）