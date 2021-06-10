特首選舉前哨戰持續隔空交火，多次撰文狠批特首林鄭月娥政府房屋政策的「梁粉」前行會成員張志剛，今日再在報章撰文，批評林鄭回應提問時拋下一句「建屋不在乎快慢」，意味港人只能乾等。他又狠批林鄭由搞「土地大辯論」開始，已可以判斷其覓地建屋是「師老無功」，做法是「耽誤戰機，白花時間」。

批土地大辯論浪費時間：等了3年也無點心供應

身兼全國政協委員的張志剛今日在《明報》撰文時又批評，本屆政府舉行「土地大辯論」時的公開諮詢，完全是用錯辦法，批評政府諮詢時向巿民提供的「點心紙」，並不是真正的「點心紙』，「一般『點心紙』內的蝦餃燒賣叉燒包，大家都一清二楚，可以自由選擇，但『土地大辯論」那張所謂『點心紙』，每一項後面都是一大堆元素，既深且廣，而且非常技術性，一般市民根本無法掌握。」

他又指，面對現況，市民只是知道自己肚餓，要盡快「填肚」，但政府卻在「土地大辯論」做一個「『南北點心異同』的專題介紹」，「更慘者，你叫市民劃了『點心紙』，但等了3年也無點心供應，酒樓部長還要加一句『點心供應不在乎快慢！』」

嘲明日大嶼為「橫瀾島燈塔兩幢樓房」 13年內無可能完成

他聲稱，過去幾周，凡是遇上有熟悉工程的人士，都會向他們請教「明日大嶼」是否可以在13年內完成，「答案幾乎一致認為『無可能』」。他質疑港人若在十幾年後，才發現「明日大嶼」計劃，其實只是「橫瀾島燈塔」的兩幢樓房，「那（港人）會有何感想？那大概是梅艷芳的名曲《似水流年》中的幾句：『望着海一片，滿懷倦，無淚也無言！』」

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