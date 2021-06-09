【本報訊】疫苗開打過百日，整體接種率僅達24%。衞生防護中心轄下兩個科學委員會昨建議更新長者接種疫苗指引，曾打流感疫苗者，均可接種COVID-19疫苗；委員會又認同復必泰接種年齡降至12歲，指若接種率達七至八成，學校絕對有條件全面復課。

本港至今有210宗確診死亡個案，當中逾88%死者65歲或以上，死亡中位數是80歲；但80歲以上的疫苗接種率是所有年齡群組中最低。勞福局長羅致光日前批評長者院舍的接種率僅得3%，質疑醫生評估大部份院舍長者均不適合打針，「沒有理由相信香港的安老院院友身體狀況會比較英加差，以至絕大部份不適合注射疫苗。」

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨指，有關長者接種的評估指引於今年2月8日訂定，相對過時，因此決定修改，認為長者如曾接種流感針，亦可接種COVID-19疫苗，身體最弱的長者例如須插喉、卧床者，則建議要評估風險後才接種。在新建議下，料有更多長者被評估為適合打針。劉指，院舍長者較少外出，若院舍職員有打針，相信感染風險較低，個人建議接種副作用較少、保護力較低的科興疫苗。以長者接種流感針達八成，即八成長者均適合打針。

12歲學童本月內接種

委員會又認同將復必泰疫苗接種年齡降至12歲，指若接種率達七至八成，學校絕對有條件全面復課。當在戶外進行劇烈運動時，已打針的學生可能毋須戴口罩。衞生防護中心總監林文健補充，除經社區接種中心打針，亦考慮外展接種，盼本月內開打。

此外，部份返港人士已在海外打第一針，新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌指，研究發現核酸疫苗混針效果很好，惟副作用較打同一款疫苗多20%，建議接種第一針莫德納或阿斯利康的人士，在港接種可接種復必泰疫苗。