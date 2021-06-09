【本報訊】15歲少年去年5月在旺角金雞廣場⼀間遊戲機中心內，遭多人以滅火筒及膠板圍毆至昏迷，一度留醫深切治療部，需動手術切除脾臟，並一度短暫失憶。警⽅事後拘捕七人，控告各人蓄意傷人罪，其中四名年僅16至18歲的被告昨在區域法院認罪。用滅火筒及塑膠告示牌毆打事主的被告指，當日被「錯誤的英雄感」所累而犯案，希望向事主道歉。暫委法官許肇強下令將四名被告還柙至本⽉30⽇，待索取教導所報告始判刑。

本案有七名被告，其中四人包括麥姓、劉姓、胡姓少年（三人均16歲）及黃展博（18歲）昨承認去年5⽉16⽇在旺角金雞廣場2樓⼀間遊戲機中心非法及惡意傷害林姓事主。

案情指，事主當日與朋友於案發機舖消遣，其間數人從後捉住他，四名被告與另外三名男子對林拳打腳踢，黃展博拿滅火筒擊打已倒地的林。

向事主及家屬道歉

林的頭、上肢及面多處有傷，脾臟撕裂，左腎血腫。他被轉介到深切治療部，翌日緊急切除脾臟。林受襲後一度短暫失憶，事後需定期服藥和覆診。閉路電視拍攝到黃帶領眾人衝入機舖，及其他被告襲擊林的情況。

麥姓少年由大狀求情，指他案發時只有15歲，因受朋輩影響而犯案，當時「個個都話去，唔可以唔去」。劉姓少年求情時指，知悉事主傷勢嚴重感自責及歉疚，透過大狀在庭上向傷者及其家屬表示歉意，自知闖大禍，望痛改前非。胡因另案正在更生中心服刑，大狀望法庭一併考慮刑期。18歲的黃展博求情指，因知同伴曾被事主打，逞英雄下首先衝入機舖，因有其他人跟隨，他因「錯誤的英雄感」而犯案，告示牌及滅火筒是隨手拿起的現場物品，不是預先準備。

案件編號：DCCC1044/20