政府揚言消費券最快下月初開放中央申請，但至今仍未公佈計劃詳情。有長者坦言憂已錯過申請時間，更對於政府不斷更改派發期數，形容如同官員「廁所踎一踎又推新嘢」，朝令夕改，令長者一頭霧水。在囚人士無法正常本地消費更堪關注，財庫局回覆指，會參考去年1萬元「現金發放計劃」安排，邵家臻則指囚友期望金額可轉予家人使用。

69歲退休長者陳伯伯表示，一直靠關注地區群組接收與消費券相關的新聞。陳直言，早悉政府預計最快暑假開放申請，但至今仍未有落實內容，一直憂慮已錯過截止時間。作為懂得使用智能電話的長者，他自認算是消息靈通，但因他有做派飯義工，日日接觸逾百名長者，直言今次計劃消息混亂，官員猶如隨口噏，「2月《財政預算案》到今日，仍然未講方針，好似得閒諗起又講2句，廁所踎一踎又出新嘢」。

一、欠電子支付工具

「我日日接觸百幾個阿婆，同佢哋傾得多，始終覺得最好都係出現金，我想買乜就買乜。」陳伯伯能說出2個有參加今次計劃的平台，包括八達通與支付寶，但不認識其餘2個平台，即微信支付與拍住賞Tap&Go。陳續說，懂用智能電話的長者少之又少，故3個電子支付平台必然非首選。惟他提到不少長者甚少跨區，故連八達通亦沒有，指有取飯長者為此感頭痛，認為始終派現金最實際。

二、手機申請已有困難

陳伯伯估計政府今次以「中央平台」處理申請，大機會是要用互聯網，不同於上次仍同時受理書面申請。記者問到是否已知悉申請所需提供資料，陳正確答出「個人資料同八達通號碼」。不過，對於現時申請步驟中預料需有手機，接收短訊驗證碼，他相信長者必遇困難，「平時都有問啲阿婆點解唔覆電話，佢哋答『我有你電話呀，但唔知點打返畀你』」。

三、「咩平台好啲？」

陳最常與長者友人談及「咩平台好啲？」，他估計以最普及而言，仍以八達通最多，但指仍有長者對其他平台感興趣，望可以獲最多着數。然而，有長者同時憂慮申請4個平台戶口後有隱藏條款，會被胡亂收取行政費。

申請八達通時需要繳付50元按金，並按退卡時情況決定是否需要收取手續費，包括在發卡後90日內退回要收最少11元手續費；另外，如3年內並無增值或付款過的成人八達通，每年會收取15元「不常用八達通行政費」。

申請、增值或閒置Tap&Go不需收費，但申請其實體卡或交易紀錄等服務則要付費。其餘2個平台均稱，在使用作消費、綁定或解綁信用卡等情況下，不需要手續費。

冀政府為長者特設現金發放方法

一直關注獨居長者生活的社區組織協會（SoCO）社區組織幹事吳衛東表示，今次計劃依賴4個電子支付平台作為交易消費券的途徑，惟長者常光顧店舖如士多、藥房等，依他所見較少接受該4類支付方法，「變相佢哋成日去藥房買成藥就幫補唔到，要去連鎖集團先買到，但就貴好多，（計劃）好似傾斜大集團咁」。他表明SoCO會派員協助長者申請，但重申望政府為長者特設現金發放方法。

密切跟進消費券計劃的立法會議員邵家輝表明，無內幕消息得知何時開始計劃申請，但相信7月初會開始申請，緊接1至2個月內就可使用。針對長者在申請至使用上或有較大困難，「政府都要小心，長者可以喺邊度攞到啲卡，用嘅方法係點，相信政府要設多條電話熱線畀長者查詢」。他明白要年長人士使用智能電話電子支付較難，認為有八達通已彌補不足。

財庫局：在囚者發放安排參考去年派錢計劃

至於在囚人士可否領取，財經事務及庫務局局長許正宇5月初已於立法會上回應質詢，指年滿18歲、屬居港永久性居民或新來港人士便合資格，在囚人士亦包括在內，會與懲教署商討安排。財庫局回覆《蘋果》指，就個別有特別需要人士，會參考去年1萬元「現金發放計劃」安排。翻查去年計劃網頁描述，合資格的在囚人士可經銀行登記領取；若沒有相關賬戶、因刑期較長而無法於領取支票時限內親身領取，可經懲教署填寫特定登記表格後發放。

囚權組織石牆花創辦人邵家臻指，已收到不少獄中來信查詢消費券詳情，「囚友好緊張，即刻問有冇呀？點攞呀？可唔可以畀阿媽或者個女？用嚟買物資入嘢亦得，都係喺藥房、超級市場買，絕對用得着。」

邵形容，去年在囚人士申請過程十分順暢，「舊年懲教個安排好簡單，福利官派張表，填完簽個名，交完表嗰1萬蚊就會送到去佢包頭袋，要等放監時先可以攞」。不過，今年並非派發現金，情況較為複雜，尤其是有使用期限，因要經電子支付使用，「屋企人可唔可以代領、代用呢？佢哋係好關注嘅。」

《蘋果》查詢懲教署在囚及屬永久居民或新來港的成年人數字，署方回覆其官網數字，即截至2020年共6,902人服刑或還柙，未有按成年與否劃分。

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