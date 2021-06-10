規管加熱煙大聯盟今（10日）舉行記者會，促政府及立法會以「規管」代替「禁售」加熱煙。全港報販大聯盟主席廖社青指，將來會約見立法會議員表達訴求，又希望能擴大聯盟，加入更多不同聲音。

政府2019年2月修訂煙草條例，禁售電子煙及加熱煙等另類吸煙產品。廖社青批評政府不應「一刀切」禁售電子煙及加熱煙，直指2種吸煙產品性質不同，電子煙成份為精油，而加熱煙成份為煙草，加熱煙成份與傳統香煙相同，質疑政府立法規管傳統香煙，卻直接「禁售」加熱煙是「百思不得其解」。

報販稱要「尊重」煙民自由

廖社青又指，自己不吸煙，亦反對吸煙，但會尊重吸煙人士自由，稱「自由喺香港係最可貴嘅，煙民當然有佢地嘅選擇。我哋唔能夠大多數人企喺道德高地，要尊重煙民自由同生活方式。」

香港報販協會主席林長富斥，政府推出煙草條例2年來，「唔畀我哋啲合法報販賣，但係又唔禁啲市民去食，其實都係一件幾荒謬嘅事。」又指報販在現行政策下難以維生，香煙佔報販收入逾6成，但近期察覺到購買香煙人士減少約四分一，指他們透過不法途徑購買加熱煙，認為規管加熱煙是最佳處理方法。

林長富強調，不會為增加收入而鼓勵年青人、學生購買香煙，將來若立法規管加熱煙，「肯定會把關得好好，希望政府考慮下唔好禁（加熱煙）」。

憂禁售加熱煙令來港旅客「不便」

加熱煙用家關注組代表盧啟律指，有越來越多科學證據顯示，加熱煙是傳統香煙一個更好的替代品，現時逾64個發達國家合法售賣加熱煙產品如日本、韓國等，質疑「喺市面上可以買到香煙產品嘅時候，點解我哋買唔到加熱煙？」批評政府以禁售加熱煙，迫使市民轉而食用傳統香煙不合理，促政府及立法會議員規管加熱煙，而非全面禁售。

香港旅遊促進會代表陳世棠是加熱煙的煙民，認為加熱煙已成為煙民生活中必須的部份，擔心香港「禁售」加熱煙會令未來來港旅行、進食加熱煙的旅客感到不便，「如果我出到外國，我想食加熱煙而佢禁咗我嘅話，對於我嚟講，我都會考慮我去唔去呢個地方。」認為規管加熱煙比現時「一刀切」禁售電子煙及加熱煙好，對旅遊業或多或少都會有影響。

斥禁煙不禁酒「無聊」「唔合理」

香港城市大學研究生院教授朱國能批評，禁售不禁食加熱煙「係好難從一個邏輯思考的途徑去理解」，質疑政府立法時有否循公平、公正、客觀、理性及合乎邏輯去思考；又以酒作比較，「幾多少女失身、做未婚媽媽、不合法墮胎，都係由酒做媒介。你唔禁酒又走去禁煙，已經係好無聊、好唔合理。」又指吸煙是一種文化、生活方式、生活情趣、精神寄託，稱政府不應「耍花樣」，愚弄煙民及打壓煙商。

家庭主婦何太指，公屋私煙問題猖獗，有人會趁保安不注意，在屋邨門口派發單張宣傳私煙，更提供優惠或以低價售賣，擔心若有小朋友拾獲單張後，會因出於好奇心而接觸私煙，年青人也可能會因想「賺快錢」而協助運送私煙，希望政府立法規管加熱煙，「唔好搞到屋苑治安唔好」。

廖社青指，未來將會約見立法會議員，向政府提出有關訴求，認為社會應要容納更多聲音；又希望能擴大聯盟，現時正接觸不同行業人士，醫生、心理醫生等學者都有反應，透過另一個角度，探究香煙的存在對市民的輔助或情緒上的幫助。

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