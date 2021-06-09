【本報訊】青葵公路一輛箭嘴車前晚封路維修，短短18分鐘內遭電單車及Tesla電動車撞完再撞。有專家認為運輸署應改善箭嘴車的指示線，免淪為路面陷阱。

現場為青葵公路近長青隧道往新界方向一段，因隧道中快線維修，箭嘴車停泊隧道前方中線，亮起箭嘴燈指示車輛駛入慢線，前晚11時57分，姓黃（41歲）男子駕駛川崎忍者電單車駛至，失控撞向箭嘴車右後方防撞欄後擱在快線，黃手腳受傷，倒卧血泊中，送院搶救。

Tesla司機拒吹波波被捕

電單車殘件散滿一地，隧道職員協助清理現場，至零時15分，姓宋（41歲）男子駕駛白色Tesla電動車疾馳而至，收掣不及撞向箭嘴車左邊車尾，車頭盡毀，全車安全氣袋爆出，幸無殃及職員。宋未有受傷，但拒絕「吹波波」，不停以英語和警員交涉，其女朋友聞訊趕至，宋最終涉嫌「拒絕提供酒精呼氣測試樣本」被捕，帶署扣查。

香港汽車工業學會會長李耀培表示，上述連環意外成因，一方面是駕駛者夜晚的高速公路上掉以輕心，另運輸署亦應改善道路維修時的交通指示擺放規定，他指箭嘴車前30碼或50碼路段，應放雪糕筒及閃燈，讓駕駛人士及早知道改道情況，大意司機頂多在拉長了「指示線」上撞毀雪糕筒而非箭嘴車，令傷亡減到最輕。