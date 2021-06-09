【本報訊】兩年前的6月9日，103萬人參與民陣發起的反對逃犯條例修訂遊行；兩年過去，參與的大部份民主派人士不是被囚，就是流亡海外，但他們仍未放棄。流亡英國立會前議員羅冠聰鼓勵港人，要撫平抗爭運動留下的傷口，癒合後再繼續戰鬥。在囚的民陣召集人陳皓桓則以「石在火種在，香港人加油」為港人打氣。

羅冠聰在fb貼文，回望6.9一張由灣仔天橋拍下人海相片，103萬人如今「有些舉家移民，有些陷於牢獄；有些留守街頭，有些流亡海外；有些靜待黎明」，大部份人經歷兩年跌蕩與失落，相信都陷於離別痛苦，以及人面全非、看着城市墮落痛苦，「我們即將會踏入回憶Flashback的數個月，重新經歷每個戰役、感動、創傷」。

羅直言，「抗爭運動的變化是無可避免，跌蕩與失落是我們所有人都要面對的問題」，但仍有開站師無懼害怕，不少人支持在囚手足，亦有市民在六四以黑衣燈光呈現反抗訊息等，希望港人好好照顧自己，把創傷撫平、癒合後再繼續戰鬥。

因前年10.1案被囚的社民連吳文遠則透過fb網編發文，指6月9日100萬人大遊行是香港的轉捩點，提醒他「就算無力感有多大也好，政權是不會放軟手腳的，它只會繼續打壓、繼續橫蠻無理，亦因此喚醒了群眾的動力」，希望港人「千萬、千萬、千萬不要放棄」 ，因為「邪不能勝正……壞人終須有報應的希望港人「千萬、千萬、千萬不要放棄」，終有一日可再上街頭與港人「繼續抵抗獨裁政權，去繼續為無得發聲的人繼續發聲！」同樣被囚的民陣召集人陳皓桓亦發文慰問港人，勉勵大家「石在火種在，香港人加油」。

英議員促G7峯會商港問題

另外，英國國會昨辯論香港人權及制裁。保守黨議員蘭德爾（Tom Randall）發言指香港在聯合國承認的條約下移交中國，認為是時候評估這條約是否獲遵守，並詢問既然找出違反人權的香港官員，是否應考慮制裁他們。

保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）提出四項建議，包括對相關中港官員實施馬格尼茨基制裁、向1997年後出生的港人提供申請BNO簽證資格、確保香港問題在G7峯會議程上和審查英國投資違反人權企業之規例。羅信岱（Andrew Rosindell）也支持將BNO簽證的資格擴展至1997年後出生的港人，希望政府爭取聯合國設香港特使。