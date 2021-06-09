【本報訊】前年11月三罷「曙光行動」，示威者在各區發起堵路，有女咖啡師及理髮師被指在香港仔「裝修」內地零售品牌名創優品（Miniso）分店，二人被控爆竊，案件昨開審。目擊案發經過的警員在辯方盤問下同意，事發時廣場內有其他穿黑衣、沒參與破壞的人士，惟防暴警到場時沒作任何警告，便追捕跑動的黑衣人。

兩名被告分別為咖啡師黃曉縈（22歲）及理髮師李浩軒（22歲），同面對入屋犯法罪，指前年11月14日與其他不知名人士，進入香港仔中心第四期名創優品，意圖非法損壞店內任何東西。案件由法官李俊文審理。

部份示威者撬閘掟貨

控方開案陳詞指，有示威者當晚在香港仔中心廣場聚集，其後逐漸移師至當時已關門的名創優品，並在店外打開雨傘，部份示威者撞擊及撬開店舖捲閘，包括兩被告在內的示威者進入店內破壞貨品，並將貨品拋出店外。警員到場時，兩被告試圖循不同方向逃走，最後分別在香港仔南寧街被截停及拘捕。次被告在警誡下表示「我過嚟湊吓熱鬧㗎咋」、「我冇非法集結，我只係路過」。店內閉路電視拍下兩被告的外貌特徵，店主評估店舖損失總額為5,360元。

目擊案發經過的高級警員張漢民昨在辯方盤問下同意，店舖被破壞期間，廣場其他位置也有黑衣人，直至防暴警察到場，全部人同一時間四散。拘捕次被告的防暴警員姜立庭亦出庭作供，辯方指有警員曾向被告發射胡椒噴劑，被告神情痛苦要求抹眼，姜一律謂沒印象。庭上傳媒片段顯示多名警員制服被告時，有聲音喝罵「×你老母」。聆訊今續。

案件編號：DCCC481/20