【本報訊】警方早前懷疑一名設計師曾參與非法集結活動，前年9月30日登門搜查其住所，搜出房間內有彈叉、彈珠、對講機等物品，拘控他管有攻擊性武器，案件早前審結。裁判官劉綺雲昨裁決指，被告也管有頭盔、豬嘴等示威者常用裝備，又曾在一個揚言「10.1要搞大啲，賀佢老母」的通訊程式群組內回覆貼圖，可見他曾閱讀並緊貼當中訊息，推論他打算參與群組的活動，並使用彈叉傷人，裁定罪成。被告還柙至6月25日判刑，其間索取背景報告。

曾回覆「搞大10.1」通訊群

劉官裁決指，涉案物品從被告邱俊軒（27歲，圖）的房間搜出，他必然知道其存在並意圖管有。對於辯方稱被告沒刻意收起物品，劉官則指存放地點是房間，認為辯方說法可以理解，但不會削弱控方案情。

劉官又指，涉案物品本身不是攻擊性武器，故此本案重點在於被告管有物品的意圖。從警方對證物的測試可見，涉案彈叉如配合橡膠帶和彈珠使用，可對人體造成嚴重及致命傷害。加上警方同時在被告家中搜出頭盔、豬嘴、頭巾等示威者常見裝備，劉官推論被告有意圖參與示威及使用涉案物品傷人。

另外，警方在被告的手機通訊程式內，發現被告加入了「抗爭前線直擊」、「反送中fact check頻道」等社運相關群組，其中「民間武士群組」聲言「針對黑社會、福建幫」，及「10.1要搞大啲，賀佢老母」，被告曾在群組內回覆一張青蛙貼圖。劉官又指被告在房間貼上「光復香港 時代革命」字句，正是「民間武士群組」的理念。

被告另被控無牌管有無線電通訊器具罪，在案件開審前已認罪。案件編號：ESCC500/20