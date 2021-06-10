全港29間社區疫苗接種中心將於9月底關閉，公務員事務局局長聶德權重申，屆時私家診所仍會提供科興疫苗接種，主要針對長期病患者，或因個人情況而未能打針的人士，數量一定不及接種中心。至於屆時會否有BioNTech復必泰疫苗供接種，他稱要視乎個別場地及相關安排而定。

聶德權重申，政府計劃9月後關閉29間社區疫苗接種中心，屆時雖然仍有其他場所，如私家診所或醫療機構提供接種服務，但數量一定不及接種中心，主要照顧長期病患或個人情況未能打針的人士。聶表明，9月後會為特定群組人士接種，一般市民如身體狀況良好，應在8月底前打第一劑疫苗。

聶強調，私家診所屆時可繼續提供科興疫苗，復必泰疫苗則須視乎個別場地及相關安排而定。被問到9月後會否可以自費打針，他指目前疫苗接種計劃是由政府主導，仍是免費提供，但會視乎計劃推進，不時檢視和調整。

稱仍能公開獲得疫苗事故資料

另外，疫苗臨床事件評估專家委員會早前決定，只會公佈疫苗接種有潛在關聯的死亡個案。被問到是否應該重新公佈每宗疫苗接種後副作用的訊息，以增加透明度和市民信心，聶德權強調，疫苗接種計劃的資訊從第一天起均採取高度透明、開放的原則，相關數字及數據均很清楚，惟經過數月運作，當局認為需要調整公佈方式，如一些死亡個案生前曾打針，但未確立疫苗與死亡的因果關係。

聶稱，相關資料並非完全不公佈，政府自7月開始每周發新聞稿，交代過去一個星期接獲的異常事件報告，打針與沒打針的比率都會列出，強調資訊仍是公開能獲取。他表示，以往會每日交代由接種中心召救護車送院的個案數字，惟經過3個月運作，可見所有個案均屬常見副作用，故調整了公佈方式，強調本港每日打3萬針疫苗，出現10宗由接種中心送院的個案，病人都是有常見副作用，亦於同日出院，毋須每宗巨細無遺地列出。

食物及衞生局局長陳肇始補充，委員會至今為止仍未有發現任何異常事件個案與打疫苗有因果關係，亦未發現任何不尋常現象，當局會繼續監察情況及收集數據作評估。

港大微生物學系講座教授袁國勇早前建議政府，提前公佈青少年嚴重疾病的背景發病率。陳肇始指出，科學委員會聯同專家顧問團昨日已公佈復必泰疫苗在外國的經驗，故當局已邀請醫管局預早收集12至15歲青年人出現心肌炎等嚴重疾病的背景發病率，務求可與針後數據作比較及監察，目前未有相關數據。

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