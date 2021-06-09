【本報訊】發行紀錄片《理大圍城》的電影發行商「影意志」近月屢遭親中陣營狙擊，民建聯立法會議員周浩鼎昨於立法會提出書面質詢，指「據報」該機構將藝發局的部份資助用於製作《理大圍城》，要求當局停止資助。民政事務局回覆時澄清，藝發局從未資助影意志製作該電影，又指若有獲資助的藝術團體「鼓吹港獨、推翻政府」，藝發局可停止資助。影意志藝術總監崔允信則重申，影意志沒有參與製作《理大圍城》，已聯絡周浩鼎的議員助理，要求他「根據事實嚟講」。

民政局：藝發局從未資助

周浩鼎昨於書面質詢中提到，一藝術團體過去三年獲藝發局資助共約278萬元，當中部份款項用於製作電影《理大圍城》，並引述評論質疑該電影宣揚仇恨暴力，故藝發局不應以公帑資助製作。翻查資料，周所指的藝團相信是影意志。

民政事務局昨日回覆時解釋，影意志屬於2020至21年度獲年度資助的藝術團體之一，涉及資助額892,400元，但藝術發展局從未資助影意志製作《理大圍城》，並指該電影是影意志在其籌劃的「香港獨立電影節」播放的其中一部影片。

民政事務局續表示，藝發局一直以來均要求獲批資助的藝術團體履行合約內容，並在資助期內遵守法例，強調如相關團體違反合約，包括在現行法例下被確定為「鼓吹港獨、推翻政府」，藝發局可行使權力，暫緩、甚至停止對該藝術團體的資助撥款。

影意志藝術總監崔允信回覆本報時重申，影意志沒有參與製作《理大圍城》，所有藝發局撥款均用於發行電影，故周指影意志以政府資助製作《理大圍城》並非事實。他指已聯絡周浩鼎的議員助理，要求他「根據事實嚟講」，更表明願意邀請他觀看，「個個意見唔同，有啲人覺得唔敏感啦，睇咗先講啦。」

面對民政事務局表示如藝團「鼓吹港獨」，資助或遭暫停，崔表明藝發局自有其審核準則，「唔會估佢想點」，強調再困難也繼續電影發行工作。