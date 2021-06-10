早前因癌症復發、出現肺排斥導致肺纖維化的Janice，家屬自4月尾至今急求雙葉O型血屍肺一個多月，惜暫未有合適有心人。其胞弟指姊姊早前突然「爆肺」，現已完成修復，醫生說是最合適換肺時機，Janice亦已排在肺移植輪候名冊首位。胞弟冀有好心人捐出屍肺，為姊姊續命。

急需換肺的Janice（48歲）於銀行工作30年，一直是家中的經濟支柱，惟6年前身體突然消瘦及眼腫，最後診斷患上基因突變血癌及淋巴癌，屬本港首例。她兩年前更開始不斷咳嗽，發現因早年的異體血幹細胞移植令肺部出現排斥，引起肺炎及肺纖維化，服用標靶藥和抗纖維化藥物均成效不彰，肺功能不足一成，需換肺續命。

「如有咁嘅機會 家姐會好感激」

Janice上月13日一度出現「爆肺」情況，但現時已完成修復，在黃竹坑葛量洪醫院深切治療部留醫，需要用呼吸機協助呼吸。胞弟徐先生說姊姊已排在肺移植輪候名冊首位，醫生說是理想換肺時機，他明白機會渺茫，但姊姊意志力頑強，其他器官亦十分健康，希望能遇上有心人捐出屍肺，助Janice與兒子丈夫重聚，「如有咁嘅機會家姐會好感激」。

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