警方去年以調查欺詐和國安法案件為由搜查《蘋果日報》大樓，壹傳媒入稟要求歸還法律保密資料和新聞材料等資料。壹傳媒等原告早前申請增加申索內容，包括質疑法庭手令不合法、禁制警方使用資料。高院今拒絕批准修訂，判詞指只能藉司法覆核挑戰手令合法性，在國安法案件中尤其要遵守司法覆核的門檻程序，以免妨礙有效調查，壹傳媒的申請是濫用民事程序。法官亦指，法例規定在民事訴訟中，法庭無權頒令禁制政府行事。

由於法官拒絕修訂原告一方的申索，現原告的申索維持「要求交回涉及法律專業保密特權（LPP）、新聞材料及無關資料」，即雙方繼續按法庭早前的指示，分辨哪些被撿取資料是新聞材料或涉及法律專業保密特權的文件。

就原告一方要求在申索中增加挑戰手令不合法，陳官指例有提及這屬司法覆核的範疇，原告現以民事方式是濫用程序，而且事發將近一年先提出。陳官重申，司法覆核有申請批准許可的過濾機制，在涉及國安罪行的案件尤其不能繞過，這才能做到「有效」執法。

對於原告提出多個手令不合法的理由，例如原告質疑商業罪案調查科警員不能申請國安法手令，陳官亦指全部不成立。陳官同意警方所指，全個警隊皆可以申請，至於原告質疑手令欠詳情，他則認為手令已滿足基本要求。

對於原告稱搜出的文件主要是商業文件，與國安法無關，陳官則認為這純粹是猜測，警方調查仍在進行。

在原告要求申索增加「歸還與國安法無關資料」與「禁制繼續使用」要求這方面，陳官則認為不能要求法庭在刑事調查和程序完成之前判斷資料是否「無關」，這會阻礙調查。

【案件編號：HCMP1217、1218、1219、1221、1222、1239、1240/20】

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